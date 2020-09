Drei Verkehrsunfälle in Winterthur

Eine velofahrende Mutter wurde von ihrer ebenfalls velofahrenden Tochter beim Vorbeifahren zu Fall gebracht. Ein Kleinkind stürzte mitsamt dem Kindersitz aus dem fahrenden Auto. Und ein Vierjähriger prallte mit dem Kickboard frontal in ein Auto. Am Samstagmorgen zog sich eine 50-jährige Velofahrerin leichte Verletzungen zu, als sie von ihrer 12-jährigen Tochter überholt wurde. Wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt, kam es bei der Vorbeifahrt zu einer gegenseitigen Berührung und die Mutter stürzte zu Boden. An den Fahrrädern entstand ein geringer Sachschaden.



Ebenfalls mit nur leichten Verletzungen davon kam am Samstagnachmittag um zirka 17 Uhr ein vierjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Autofahrer fuhr auf der Schaffhauserstrasse stadteinwärts und bog bei der Verzweigung «Am Rosenberg» nach links ab, um sein Fahrzeug zu parkieren. Während des Abbiegemanövers löste das Kleinkind, auf dem Rücksitz in einem Kindersitz sitzend, die Sicherheitsgurte sowie die hintere rechte Beifahrertüre und stürzte mitsamt dem Kindersitz auf die Gegenfahrbahn der Schaffhauserstrasse.



In Oberwinterthur ereignete sich nach Angaben der Stadtpolizei Winterthur am Samstagnachmittag ein weiterer Verkehrsunfall mit Körperverletzung. Beteiligt daran waren ein 4-jähriges Kind und ein 31-jähriger Autofahrer. Der Automobilist fuhr mit seinem Personenwagen auf der Wallrütistrasse Richtung Stadlerstrasse. Auf der Wallrütistrasse fuhr ein 4-jähriger Knabe mit seinem Kickboard unverhofft auf die Fahrbahn. Das Kind wurde in der Folge frontal vom Personenwagen erfasst. Durch den Aufprall zog sich das Kind mittelschwere Verletzungen zu. Es wurde durch den Rettungsdienst Winterthur ins Spital gebracht.