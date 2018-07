Wie es bei der Kantonspolizei auf Anfrage hiess, wird der 79-jährige Mann mit einer Sonar-Anlage gesucht. Im Einsatz ist auch ein Kameraschiff. Leider sei die Stelle, an dem der Mann verschwunden sei, mit 130 Metern besonders tief, sagte der Polizei-Sprecher.

Die 86-jährige Ehefrau des Vermissten starb bereits am Donnerstag. Sie konnte von Seepolizisten zwar geborgen werden, Reanimationsversuche, die noch auf dem Boot vorgenommen wurden, blieben jedoch erfolglos. Die 86-jährige Schweizerin verstarb.

Das Ehepaar gehörte zu einer Gruppe, die am Donnerstagnachmittag von einem Boot aus im Zürichsee baden ging. Um 14.30 Uhr ging bei der Polizei der Alarm ein, dass mehrere Personen in Not geraten seien.

