17-Jähriger stirbt bei Auseinandersetzung in Oetwil am See

In der Nacht auf Sonntag ist es in Oetwil am See zu einer tödlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei kam ein 17-Jähriger ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Die Auseinandersetzung habe in einem Haus stattgefunden. Die genauen Hintergründe sind unklar. (has)