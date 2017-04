In etwa so könnte der heutige Tag aussehen: Nach dem Morgenkaffee wird zuerst einmal die Wohnung geputzt. Nach dem Abstauben und Staubsaugen folgt der Wocheneinkauf. Bevor es aber los geht, muss noch kurz eine Waschmaschine angeworfen werden. Ist der Kühlschrank später dann gefüllt, muss noch die Wäsche an die Trockenleine. Ein kurzer Blick auf die Uhr verrät: Der Samstag ist rum, es geht ans Abendessen.

Das Zürcher Start-up-Unternehmen Cosmobutler bietet einen Dienst an, der die Hausarbeiten für einen erledigt. Erst kürzlich lancierte die Firma ein Pilotprojekt – den Chatbot, der wie ein Butler funktioniert. Es handelt sich hierbei um einen persönlichen Assistenten, der jedoch nur virtuell existiert. Alex Benincà, Gründer von Cosmobutler, erklärt die digitale Funktion: «Die Kommunikation mit dem Chatbot wird automatisch durch künstliche Intelligenz, also von Algorithmen gesteuert und verstanden. Standard-Antworten werden verstanden und weiter verarbeitet. Der Chatbot lernt bei der Unterhaltung mit der Zeit dazu. So benötigt er ab der zweiten Bestellung die Adresse und Kontaktdaten des Nutzers nicht mehr.»

Wer bei sozialen Netzwerk Facebook ein Profil besitzt, kann über den Messenger-Link von Cosmobutler mit dem digitalen Butler in Kontakt treten. Die Begrüssung folgt sogleich: «Hi, bitte wähle, was wir für dich tun können.» Im Angebot gibt es den Putzdienst für 34.90 Franken pro Stunde. Die Reinigung von Backofen oder Kühlschrank kostet zusätzlich 17.45 Franken pro Stunde. Es kann aber auch die Textilreinigung für 7.90 Franken pro Kilo Alltagswäsche, eine Teppichreinigung für 29 Franken pro Quadratmeter oder die Schuhreinigung für 30 Franken gebucht werden.