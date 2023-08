Am Samstagabend fuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Motorroller auf der Bahnhofstrasse in Richtung Wallisellen. Gegenüber den Bushaltestellen beim Bahnhof streifte sein Fahrzeug in einer leichten Linkskurve den rechten Randstein, worauf der Mann stürzte. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu.