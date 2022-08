Dietlikon Mann überrascht in seiner Wohnung einen Einbrecher Der Mann ertappte beim Heimkehren einen Einbrecher auf frischer Tat. Die Polizei konnte den Täter festnehmen.

Die Kantonspolizei verhaftete in Dietlikon einen mutmasslichen Einbrecher. Symbolbild: Kapo SG

Ein Mann ist in der Nacht auf Dienstag in seine Wohnung in Dietlikon heimgekehrt und hat dabei einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der Täter flüchtete zu Fuss, doch die Polizei konnte den 43-jährigen Libyer kurz darauf beim Bahnhof festnehmen, wie die Kantonspolizei mitteilte. (sda)