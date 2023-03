Dietikon Die Phänomena wird auf 2025 verschoben, doch schon ab diesem Frühjahr läuft was Die Wissenschaftsausstellung Phänomena in Dietikon findet nicht wie geplant ab April 2024 statt. Die Veranstalter peilen nun einen Start ein Jahr später an.

Der geplante Teich für die Phänomena auf dem Dietiker Niderfeld soll schon diesen Spätsommer ausgehoben werden. Visualisierung: Yves Weinand Architectes / zvg

Zwar wäre die geplante Phänomena-Durchführung im Jahr 2024 Stand heute möglich, schreiben die Veranstalter in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. Allerdings nur, wenn es punkto Baubewilligungen, Einsprachen, Materialbeschaffung und Finanzen keinerlei Verzögerungen oder negative Überraschungen gebe. Dies sei aber derzeit nicht ganz auszuschliessen.

Daher habe das Kernteam der Phänomena entschieden, die Eröffnung der Phänomena auf 2025 zu verschieben: Die Ausstellung soll nun ab 11. April 2025 stattfinden. «Diese Verlängerung der Vorbereitungszeit bietet allen Verantwortlichen eine bessere Sicherheit in der Planung, Materialbeschaffung, Organisation der Bauten und Ausstellungskomponenten sowie die gewünschte Kostenkontrolle», heisst es in der Mitteilung. Die Verschiebung sichere eine «garantiert zeitgerechte respektive qualitativ hochstehende Eröffnung am 11. April 2025».

Es liegt nicht nur an den Bundesgeldern

Hintergrund: Wie am vergangenen Montag im Kantonsrat bekannt wurde, harzt es bei der Bewilligung der einkalkulierten Bundesgelder. Statt der eingeplanten 6 Millionen Franken vom Bund sei erst eine Million zugesagt. Insgesamt beläuft sich das Budget der Phänomena, die im Dietiker Niderfeld stattfinden soll, auf 47 Millionen Franken. Nebst Geldern der öffentlichen Hand sind Eintrittsgelder und Sponsorenbeiträge zur Finanzierung vorgesehen. Erwartet werden rund eine Million Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz.

Der Kanton Zürich hat am Montag 5 Millionen Franken für die Phänomena bewilligt. Bereits fest zugesagt sind eigentlich auch 2,5 Millionen von der Stadt Zürich, 1 Million vom Kanton Aargau, 0,5 Millionen von der Stadt Dietikon sowie kleinere Beiträge anderer Limmattaler Gemeinden. Allerdings sind die finanziellen Zusagen der Kantone Zürich und Aargau sowie der Gemeinden an die Bundesgelder gekoppelt, wie Phänomena-Geschäftsleiter Urs Müller am Montag gegenüber der «Limmattaler Zeitung» sagte. Mit anderen Worten: Solange es beim Bund harzt, sind auch die anderen Gelder der öffentlichen Hand unsicher.

Die noch immer nicht zugesicherten Bundesbeiträge sind laut Müller indes nicht der Hauptgrund für die Verschiebung. Eine grössere Rolle hätten Risikoabwägungen punkto Materialbeschaffung und Bauten gespielt. «Wenn man zu wenig Zeit hat, wird man von den Lieferfirmen getrieben», so Müller. Mit mehr Zeit sei es nun besser möglich, verschiedene Offerten einzuholen und dadurch auch günstigere Preise auszuhandeln. Zudem hätten die Phänomena-Veranstalter nicht riskieren wollen, die Eröffnung kurzfristig verschieben zu müssen, falls etwas dazwischenkomme. Und bei solchen Grossanlässen könne immer etwas dazwischenkommen.

Bislang keine Rekurse, aber Verfahrensbeteiligungen

Einsprachen oder Rekurse gebe es bislang jedoch nicht. Aber Verfahrensbeteiligungen. Will heissen: Interessierte liessen sich Dokumente zukommen, um die Pläne für die Phänomena genauer zu prüfen.

Auf dem Phänomena-Gelände im Dietiker Niderfeld herrscht trotz der Verschiebung kein Stillstand: Ab diesem Frühling sollen dort laut Müller Veranstaltungen mit Schulklassen stattfinden. Voraussichtlich im Juni installieren sich die Veranstalter mit Baucontainern auf dem Areal, zudem ist ein Zelt für Limmattaler Phänomena-Macher geplant. Und diesen Spätsommer soll gemäss Müller der für die Phänomena geplante Teich im Niderfeld ausgehoben werden.