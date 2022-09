Dietikon Braucht die Stadt Flüsterbeläge? Der Dietiker Mitte-­Gemeinderat Martin Christen will vom Stadtrat wissen, was dieser vom Einbau von Flüsterbelägen auf den Strassen als Lärmdämmungsmassnahme hält.

In der Stadt Zürich soll Flüsterbelag überall dorthin kommen, wo Tempo 30 nicht möglich ist oder zu wenig wirkt. Symbolbild: Urs Bucher

In seiner kürzlich eingereichten und von 17 weiteren Gemeinderäten von Mitte, FDP, Grünen, Gamfa und SP unterzeichneten Interpellation bezieht sich Christen auf die Stadt Zürich. In den kommenden 25 Jahren will diese 200 Kilometer ihrer Strassen mit Flüsterbelag versehen. «Dieser soll überall dorthin kommen, wo Tempo 30 nicht möglich ist oder wo dies zu wenig wirkt», schreibt Christen.

Zudem habe der Kanton dem Regierungsrat den Auftrag erteilt, zu prüfen, welche Staatsstrassen statt mit Temporeduktionen durch lärmschluckende Strassenbeläge lärmsaniert werden könnten. Christen fragt den Stadtrat deshalb, für welche Staatsstrassen und Gemeindestrassen auf Dietiker Stadtgebiet dieser Lärmsanierungsbedarf sehe.