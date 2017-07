Heimatland, was für ein dicker Fang! 1,15 Meter lang und ganze elf Kilogramm schwer ist der Hecht, der am Sonntag um 14.15 Uhr an der Angelleine von Hans Peter Weber aus Weiningen angebissen hatte. «Ich habe eine Stunde lang gebraucht, um den Hecht aufs Boot zu ziehen. Das spüre ich noch immer in den Armen», sagte der 71-Jährige gestern zur Limmattaler Zeitung. Weber ist schon seit Kindsbeinen an ein begeisterter Fischer.