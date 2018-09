Ende August flatterte etlichen Kantonsbewohnern zu Unrecht eine Rechnung über 5000 Franken ins Haus. Der Absender war die Ärztegesellschaft des Kantons Zürich (AGZ), in der fast alle Zürcher Ärzte Mitglied sind. Ihre Forderung: Man soll die 5000 Franken zahlen, weil man keinen ärztlichen Notfalldienst leiste. Blöd nur, dass mindestens ein Adressat der Forderung gar kein Arzt ist: alt Nationalrat Christoph Mörgeli (SVP). Die Ärztegesellschaft wies ihn an, die 5000 Franken zu überweisen. Das bestätigt er auf Anfrage. Mörgeli ist aber kein Mediziner, sondern Historiker. Er hat Geschichte, Politologie sowie Germanistik studiert und ist nun Titularprofessor an der Medizinischen Fakultät. Er nahm die falsche Rechnung mit Humor: «Sowas kann doch mal passieren. Für mich handelt es sich um eine Bagatelle. Die Zürcher Ärztegesellschaft und deren Mitglieder leisten seit über zweihundert Jahren Hervorragendes für unser Gesundheitswesen.»

So locker Mörgeli als Nicht-Arzt die Sache nimmt, so sehr sorgte sie bei einigen Ärzten für Unmut. Denn laut einem internen Newsletter der Ärztegesellschaft haben «etliche Ärztinnen und Ärzte», die Notfalldienst leisten, also Nacht für Nacht zum Wohl der Patienten im Kanton herumfahren, die Rechnung zu Unrecht erhalten. «Es tut uns leid, dass wir mit dem Rechnungsversand diesen Ärger verursacht haben», schreibt der Generalsekretär der Ärztegesellschaft, Michael Kohlbacher, in dem E-Mail. Es liegt der Schweiz am Wochenende vor.

Die Standesorganisation zieht die Ersatzabgabe aufgrund eines gesetzlichen Auftrages ein. Und sie wusste, dass sie falsche Rechnungen verschickte. Kohlbacher schrieb in dem E-Mail: «Wir waren uns bewusst, dass die Datenqualität nicht 100-prozentig ist.»

Bereinigung zu aufwendig

Wegen der grossen Datenmengen sei eine manuelle Bereinigung unverhältnismässig aufwendig und mit den verfügbaren Personalressourcen nicht zu bewältigen gewesen. Die Ärzte, bei denen ein technischer Abgleich ergeben habe, dass sie mit Sicherheit Notfalldienst leisten, seien herausgefiltert worden. «Alle anderen erhielten zunächst eine Rechnung», schrieb Generalsekretär Kohlbacher. «Da uns aber klar war, dass somit auch Ärzte eine Rechnung erhalten konnten, die Dienst leisten, haben wir auf der Rechnung die Aufforderung notiert, dass sich diese Ärztinnen und Ärzte bitte bei der AGZ melden mögen.» Kohlbacher schrieb weiter: «Es kann sein, dass Sie wegen vieler Anrufe nicht gleich durchkommen, bitte rufen Sie dann nochmal an oder schreiben Sie ein Mail. Die Mails können wir zurzeit nicht tagfertig bearbeiten, werden Sie aber so schnell wie möglich beantworten.»