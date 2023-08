Diebstahl Zürcher Kantonspolizei ermittelt in der Oldtimer-Szene Ein Oldtimer ist im Frühling 2022 in Maur aus einer Tiefgarage gestohlen worden. Die Zürcher Kantonspolizei hat im In- und Ausland nach dem Fahrzeug gesucht – bislang allerdings erfolglos.

Seit Frühling 2022 vermisst: das gesuchte Oldtimerfahrzeug. Bild: Kantonspolizei Zürich

Ein Oldtimer ist im Frühling 2022 in Maur aus einer Tiefgarage gestohlen worden. Die Zürcher Kantonspolizei hat im In- und Ausland sowie in der Oldtimer-Szene intensiv nach dem schwarz-weissen Armstrong Siddeley gesucht - bislang allerdings erfolglos.

Die Polizei wandte sich deshalb am Mittwoch mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit: Sie sucht Personen, die Angaben zur Täterschaft, zum Abtransport des Oldtimers im Frühling 2022 oder zum aktuellen Standort des Fahrzeugs machen können.

Im Mai 2022 habe der Besitzer des Oldtimers den Diebstahl gemeldet, schreibt die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung. Sie sicherte in der Folge vor Ort Spuren und nahm ihre Ermittlungen auf. Das Fahrzeug mit Jahrgang 1952 fand sie bislang aber nicht. (sda)