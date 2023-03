Diebstahl Winterthurer Polizei verhaftet ungewöhnliche Diebe Am Dienstag kommt es zu einer ungewöhnlichen Verhaftung. Die Stadtpolizei Winterthur verhaftet zwei Diebe und findet ein Diebesgut im Wert von über 10'000 Franken – fast ausschliesslich Rasierklingen und Spielzeugautos.

Die beiden Diebe bezahlten ihre Tankrechnung nicht. (Symbolbild) Kantonspolizei Solothurn / Solothurner Zeitung

Die Stadtpolizei Winterthur hat am Dienstag zwei Diebe verhaftet. Die beiden hatten eine Tankfüllung nicht bezahlt. Bei der Durchsuchung ihres Hotelzimmers kam Diebesgut im Wert von über 10’000 Franken zum Vorschein.

Beim Diebesgut handelt es sich vor allem um Rasierklingen, Rasierer und Spielzeugautos, wie die Stadtpolizei Winterthur am Freitag mitteilte. Dieses wurde in Warenhäusern in Winterthur und Umgebung gestohlen.

Auf die Männer aufmerksam wurden Polizisten, als sie das Auto sichteten, für das die Beiden die Tankfüllung nicht bezahlten. Die beiden Männer, ein 35-jähriger und ein 36-jähriger Georgier, zeigten sich geständig. Sie müssen mit einer Wegweisung und einem Einreiseverbot rechnen. (sda)