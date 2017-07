Einem Passanten ist am Dienstagabend in Zürich-Wollishofen bei einem Bancomaten eine Armbanduhr im Wert von mehreren zehntausend Franken entrissen worden. Danach rannte der Dieb zu einem Roller und flüchtete zusammen mit seinem auf ihn wartenden Komplizen, wie die Zürcher Stadtpolizei am Mittwoch mitteilte.