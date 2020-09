In der Nacht auf Samstag meldeten die Verkehrsbetriebe Zürich der Stadtpolizei einen schlafenden Fahrgast im Tramdepot Oerlikon. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass das Signalement des Mannes identisch war mit jenem eines Täters, der am Nachmittag am Bahnhof Oerlikon einem Passanten unter Androhung von Gewalt das Mobiltelefon entwendet hatte. Auf der Wache habe das Mobiltelefon sichergestellt werden können.