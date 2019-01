Am 1. Januar 2019 ist es genau 500 Jahre her, dass Huldrych Zwingli Pfarrer im Zürcher Grossmünster wurde. Er ging als der für die Deutschschweiz prägende Reformator in die Geschichte ein. Seine historischen Verdienste sind unbestritten: Zusammen mit seinen Weggefährten übersetzte er die Bibel in die Sprache des Volkes, bekämpfte das Söldnertum und engagierte sich für die Armenfürsorge.

Doch so unbestritten Zwinglis Vermächtnis sein mag: Die aus seinem Wirken hervorgegangene Reformierte Landeskirche steckt in einer Krise. Sie leidet seit Jahrzehnten unter massivem Mitgliederschwund.

Während die Zahl der Katholiken dank der Zuwanderung mit rund 400 000 Mitgliedern konstant blieb, erlebten die Reformierten einen Aderlass sondergleichen: 1980 waren im Kanton Zürich noch über 600 000 Menschen evangelisch-reformiert. Aktuell sind es gut 400 000. Gleichzeitig wuchs die Kantonsbevölkerung von 1,1 auf 1,5 Millionen Menschen. Mit anderen Worten: War 1980 noch mehr als die Hälfte der Zürcher Bevölkerung reformiert, so ist es jetzt gut ein Viertel – Tendenz fallend.

Will die reformierte Kirche ihren Bedeutungsverlust stoppen, muss sie sich einiges einfallen lassen. Dass sie dazu willens ist, zeigen diverse Aktivitäten – nicht nur, aber verstärkt mit dem Reformationsjubiläum.

Die Kunst der Modernisierung

Da ist zum einen das Bestreben, sich immer wieder als moderne, offene Kirche zu geben. Besonders Zwinglis einstiger Zürcher Arbeitsort, das Grossmünster, gab sich in letzter Zeit immer mal wieder dafür her. So etwa, als der Lichtkünstler Gerry Hofstetter das Wahrzeichen der Stadt im Vorfeld des Reformationsjubiläums öfter mal in ungewohntem Licht erstrahlen liess.

Aktuell stellt das Grossmünster einen Teil seiner Mauern Harald Naegeli zur Verfügung. Der als Sprayer von Zürich berühmt gewordene Pionier der Street Art erhielt die Erlaubnis, einen Totentanz in den Grossmünstertürmen zu sprayen.