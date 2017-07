Machen Sie auch Marktforschung?

Nein. Wir machen sozial- und politikwissenschaftliche Analysen. Und unsere Datenquellen sind nicht nur Umfragen – auch Parlamentsmonitoring etwa ist wichtig. Was mir ein Herzensanliegen ist, auch wenn diese Arbeit weniger wahrgenommen wird, sind Bevölkerungsanalysen. Für das Bundesamt für Wohnungswesen etwa haben wir gerade eine Studie gemacht zum Thema: Wo und wie wohnen Leute, nachdem sie den Asylprozess verlassen haben? Sie dürfte im Laufe dieses Jahres präsentiert werden.

Warum haben Sie Umfragen nicht schon früher gemacht?

Ich bin in das Geschäft eingestiegen, als die Umfragen auch ohne Telefonanrufe möglich wurden, denn solche habe ich selbst immer als belästigend empfunden. Heute lässt sich das zuverlässig online erledigen. Abgesehen von Herrn Blocher haben heute ja praktisch alle Internet.

Wie kommen Sie an die Leute, die sie befragen können?

Wir haben einen Stock an Personen, die sich dafür eingetragen haben. Umfragen in Zusammenarbeit mit Medien sind ein Weg, um solche Kontakte zu knüpfen. Die Medien sind also weiterhin wichtig für mich.

Und als Person sind Sie in diesen auch sehr präsent. Sie schreiben Kolumnen und sind bei Medienschaffenden sehr beliebt als Auskunftsperson. Sie sind nicht nur Meinungsforscher, sie machen auch Meinung.

Das mag zu einem gewissen Grad so sein, aber man darf das auch nicht überschätzen; die Welt hat nicht auf meine Meinung gewartet. Ich sehe das einfach als zwei verschiedene Rollen: Wenn ich in einer Kolumne eine Einordnung vornehme, vertrete ich eine Haltung; wenn es darum geht, Daten zu analysieren, dann habe ich den Ehrgeiz, möglichst präzis zu sein – ganz egal, wen das Resultat am Schluss besser dastehen lässt.

Lange gaben Sie sich strikt neutral. Bei der Masseneinwanderungsinitiative (MEI), 2014 vom Volk angenommen, haben Sie Stellung bezogen.

Da hatte ich eine Position, ja. Das direkt-demokratische System liegt mir am Herzen, man darf es nicht bis ins Letzte ausreizen. Eine Volksinitiative kann nie, wie es die MEI vorgab, bereits die durchdachte Lösung sein. Sie soll lediglich der Politik den Anstoss geben, sich eines Problems anzunehmen. Ich verstehe mich als Linksliberalen – ich habe das nie verleugnet, mit der MEI habe ich es dann explizit gesagt. Das führte übrigens dazu, dass ich heute eher weniger anecke. Je nach Standpunkt gelte ich aber weiterhin den einen als ultra-links, den andern als ultra-rechts.

Etwas unschön ist es doch aber schon, wenn die MEI einen Verfassungsauftrag formuliert, der dann nicht umgesetzt wir.

Es gehört zum System, dass es einige Schönheitsfehler drin hat. Die Briten demonstrieren mit dem Brexit gerade, welche Probleme sich ein Land einhandeln kann, wenn es seine ganze Politik aufgrund eines einzelnen Volksentscheides umkrempelt.

Kürzlich sagten Sie in einem Interview auf die Frage, was es brauche, um als SVP-Politiker Zürcher Stadtrat zu werden: Nicht in der SVP zu sein. Ist das nun Meinung oder Analyse?

Es ist eine Tatsache. Die SVP ist seit 1990 nicht mehr im Zürcher Stadtrat und das Gremium als Ganzes ist links dominiert. Daran dürfte sich auch im Wahljahr 2018 nichts ändern. Die Schweizer Städte sind in den letzten Jahren immer weiter nach links gerückt. Das findet seine entgegengesetzte Entsprechung in den Tiefsteuerkantonen der Zentralschweiz. Dort gibt es praktisch gar keine Linken mehr in den Regierungen. Der freiwillige Proporz von früher verflüchtigt sich zunehmend.

Neue Konfliktlinien, die sich visualisieren liessen ...

Neue Konflikte, die zu Spannungen und Allianzen führen werden – wie im Libanon. Oder nehmen Sie den neuen Finanzausgleich, der zu ganz neuen Mustern führt. So entdecken plötzlich die katholische Zentralschweiz und die protestantischen welschen Städte Gemeinsamkeiten und stemmen sich vereint gegen den protestantischen Kanton Bern. So etwas gab es noch nie – und so bleibt die Politik spannend. Das gefällt mir. Ich bin jemand, der immer neues Futter braucht.

Für Spannung sorgt auch das internationale Umfeld, das an Konflikten nicht arm ist.

Viele der Eruptionen, die wir heute in Europa und in den USA sehen, sind in der Schweiz schon früher an die Oberfläche gekommen. Die direkte Demokratie funktioniert ja ähnlich wie Social Media: Bei beidem geht es um Mehrwegkommunikation. Und genau das passiert jetzt weltweit. Alle reden überall mit, in Online-Kommentaren, auf Twitter und so weiter. So ergaben sich plötzlich neue Themen wie die Migration oder die Haltung der Classe politique. Bei uns werden sie seit der Schwarzenbachinitiative von 1970 und seit der EWR-Abstimmung von 1992 diskutiert. Das heisst aber, dass sie nun auch langsam eingespeist sind. Die Zeichen stehen auf Stabilität – wie in den 1950ern und den 1960ern.

Das heisst, die Schweiz wird eher wieder langweilig?

Sieht so aus. Zwei Ereignisse markieren für mich den Eintritt in eine ruhigere Phase. Erstens die Wahl von Guy Parmelin in den Bundesrat 2015: Er ist konkordant, der Sitzanspruch der SVP ist erfüllt. Zweitens die Ablehnung der Durchsetzungsinitiative 2016: Nachdem das Volk mit einigen spektakulären Entscheiden die Politik zu immer extremeren Volksinitiativen animierte, hat es diese Entwicklung auch wieder gestoppt. Bezeichnend ist, dass es nun bei der Bundesratswahl vor allem um die Herkunft geht.

In den sozialen Medien sind sie nicht allzu präsent. Warum?

Ich äussere mich gerne, wenn man mich fragt. Nicht einfach so.