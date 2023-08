Weinmesse Die Weinschiffe sind wieder da: Expovina präsentiert sich unter neuer Führung Nach zweijähriger coronabedingter Flaute ist die Weinmesse Expovina zurück auf den Schiffen am Zürcher Bürkliplatz. Ihre neue Crew hat Street-Food-Stände beim Eingang aufgebaut. Und eine traurige Nachricht mitgeteilt.

Die Weinschiffe der Expovina sind wieder am Zürcher Bürkliplatz verankert. Bild: Alex Spichale

Zur Eröffnung der 67. Expovina teilte deren neuer Besitzer Lukas Meier Trauriges mit: Bruno Sauter, der die Weinmesse einst von seinem Vater übernommen, während 31 Jahren geführt und erst diesen Frühling an Meier verkauft hatte, ist vor gut einem Monat 80-jährig verstorben. «Er kann leider nicht mehr da sein», sagte Meier.

Ende März hatte Sauter anlässlich des Verkaufs seines Lebenswerks Expovina im Interview mit der «Limmattaler Zeitung» noch gemeint: «Ich werde sicher wieder mal den Kopf reinstecken – und wenn es nur als Besucher ist, der den leeren Weinkeller wieder auffüllt.»

Momos und Gerstensuppe beim Eingang

Dazu kommt es nun nicht mehr. Dafür präsentiert sich die Expovina mit einigen Neuerungen: Statt wie früher vom Eingang bei der Schifflände Bürkliplatz direkt zu den Schiffen zu gelangen, muss man nun einen kleinen Umweg über die erhöhte Promenade machen, sodass der Blick zunächst weit über den spätherbstlichen Zürichsee schweifen kann, Nebelschwaden inklusive. Kurz vor der Türöffnung fürs breite Publikum um 14 Uhr war der Vorplatz bereits gut gefüllt – vorwiegend mit älteren Männern.

Pascal Schlittler und Alina Schönenberger haben gemeinsam die Expovina-Geschäftsleitung übernommen. Neuer Inhaber ist Lukas Meier (rechts). Bild: Alex Spichale

Die neuen Macher der Expovina wollen aber durchaus auch ein jüngeres Publikum ansprechen, wie Meier betonte. Mit seiner Designfirma Aroma hat er bereits die Frühlingsausgabe Expovina-Primavera seit Jahren mitgestaltet. Nun erhält auch die 1953 gegründete Expovina ein neues Outfit. Die Bäume auf der erhöhten Promenade sind abends beleuchtet – mit LED-Lampen, die kaum Strom verbrauchen, wie Meier auf Nachfrage erklärt.

Von der Promenade gelangen Besuchende über ein paar Stufen zunächst zu Street-Food-Ständen neben dem Ticketschalter der Zürichsee-Schifffahrt: Unter Plastikzeltdächern gibt es Pizza, Momos (tibetische Teigtaschen) und Gerstensuppe, ein Wagen bietet Pommes und Bratwurst. Neu ist auch ein Klubschiff, das man für private Anlässe und Events mieten kann.

Street-Food-Stände bieten beim Eingang zur Messe gute Grundlagen fürs Degustieren. Bild: Alex Spichale

Gastland ist diesmal Armenien

Auf den zu Weinschiffen umfunktionierten Schiffen der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft stehen dann, in leicht aufgefrischtem Design, wie immer an der Expovina Weine aus aller Welt im Zentrum. Über 160 Ausstellerinnen und Aussteller bieten ihre mehr oder weniger edlen Tropfen an. Rund 4000 Weine lassen sich auf den elf Weinschiffen kennen lernen und probieren.

Das Gastland Armenien präsentiert seine Weine an Bord der MS Rosenstadt. Bild: Alex Spichale

Gastland ist dieses Jahr Armenien, das auf eine mehr als 6000-jährige Weinbautradition zurückblickt, wie es am Donnerstag an der Eröffnung der zweiwöchigen Messe hiess. Die armenische Weinkultur wird den Expovina-Besuchenden an Bord der MS Rosenstadt näher gebracht.

Vor Corona kamen gegen 70'000 Leute

Die Expovina gilt als wichtigste Weinmesse der Schweiz. Vor Corona kamen jeweils um die 70'000 Besucherinnen und Besucher auf die Weinschiffe.

Allerdings macht der Onlinehandel dem Direktverkauf bei Produzenten und Weinhändlern seit Jahren zunehmend Konkurrenz. Dennoch bleibe die Expovina ein wichtiger Treffpunkt – auch, um sich branchenintern auszutauschen, wie beim Fondue-Essen mit Weinhändlern im Rahmen der Eröffnung zu erfahren war.

Ob sie wie in Vor-Corona-Jahren wieder zum Publikumsmagneten wird und die Leute sich dort ihre Weinkeller füllen, bleibt abzuwarten. Die Ostschweizer Landwirtschaftsmesse Olma sei jedenfalls eher enttäuschend gewesen, meinte ein welscher Weinhändler beim Fondue-Mittagessen.