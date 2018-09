Die Migration hat sich verändert. Das zeigt sich in Zürich besonders an der Bevölkerungsgruppe der 30- bis 39-Jährigen: Sie bilden mittlerweile mit 90 000 Personen die grösste Altersgruppe der Stadt. Ihr Bildungsstand ist hoch: Die meisten sind Akademiker und Techniker, viele von ihnen in Führungspositionen, wie Christof Meier, Leiter der Stadtzürcher Integrationsförderung, gestern an der Zürcher Migrationskonferenz sagte. Und die allermeisten von ihnen seien zugezogen, 37 Prozent aus dem Ausland und 57 Prozent aus anderen Teilen der Schweiz. Mehr als die Hälfte der 30- bis 39-Jährigen in Zürich sei im Ausland geboren, grösstenteils in Deutschland und dem ehemaligen Jugoslawien – und in über 160 weiteren Ländern.

«Das ist aus demokratischer Sicht besorgniserregend», so Meier. Denn damit seien 46,7 Prozent dieser für das Wirtschafts- und Sozialleben bedeutenden Altersklasse nicht stimm- und wahlberechtigt. Zum Vergleich: Über alle Altersklassen gesehen liegt der Ausländeranteil in Zürich bei einem Drittel.

«Die Frage nach der Mehrheitsgesellschaft ist in unserer Stadt nicht mehr ganz einfach zu beantworten», folgerte Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP). Migranten aus dem In- und Ausland würden die Mehrheit bilden. Doch es sei keine homogene Mehrheit. Anders gesagt: Minderheiten bilden die Mehrheit.

Ein globaler Prozess

Zürich ist damit nicht allein. «Es ist ein globaler Prozess», sagte der US-Soziologe Steven Vertovec, Hauptredner der Konferenz. Er hat schon vor Jahren einen Begriff dafür geprägt: Super-Diversität. Gemeint ist damit die zunehmende Vielfalt an ethnischen, sprachlichen und religiösen Hintergründen, kombiniert mit der in diesem Ausmass neuen Migration von Hochqualifizierten.