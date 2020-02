Die Rote Fabrik feiert Geburtstag: «Wir verdanken die Fabrik dem Freisinn»

Sie sind seit dem Gründungsjahr 1980 in der Roten Fabrik aktiv. Wenn Sie zurückdenken an die Anfangszeit: Was hat sich vor allem verändert?

Hans X. Hagen: Extrem viel. Es ist nicht mehr die gleiche Zeit. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, was noch 1979 für eine Einöde in Zürich herrschte. Dadurch hat sich auch der Druck auf das Areal der Roten Fabrik ergeben, das ja seit einer Volksabstimmung von 1977 für kultur- und quartierbezogene Aktivitäten vorgesehen war. Heute ist es fast des Guten zuviel, was in der Stadt läuft. Jetzt herrscht fast an sieben Tagen pro Woche 24-Stunden-Betrieb.

Was bedeutet das für die Rote Fabrik?

Das nehmen die verschiedenen Gruppierungen in der Roten Fabrik unterschiedlich wahr: Das Theaterbüro muss schauen, wie das Fabriktheater sich im Zürcher Theaterangebot positioniert. Das Musikbüro schlägt sich mit anderen Konzertveranstaltern herum, die andere Bedingungen haben. Beim Film am See, wo ich seit den Anfängen mitwirke, nehmen wir die Chance wahr, Filme zu zeigen, die andere Open-Air-Kinos nie bringen würden. Seit Jahren machen wir nur noch Kollekte. Dadurch haben wir einen angenehmen, lockeren Umgang und müssen das Areal nicht absperren. Die Leute können kommen und gehen, wie es ihnen passt. Wir haben keine Sponsoren und müssen programmatisch auf niemanden Rücksicht nehmen.

Beim Film am See ist der unkommerzielle Gedanke immer noch da. Bei Konzerten zahlt man heute in der Fabrik auch schnell mal 30 oder 35 Franken Eintritt.

Was wohl immer noch im günstigen Rahmen ist. Es ist eine Stärke der Roten Fabrik, dass wir andere Qualitäten haben.

Welche?

Ein ungezwungenes, offenes Areal, eine sehr gute Beiz – und vom Geist her die Auffassung, dass wir nicht auf eine kommerzielle Schiene setzen müssen.

Aber es herrscht schon ein anderer Groove als anfangs der 80er-Jahre, oder?

Es ist viel stärker organisiert und strukturiert. Früher hiess es oft: keine Doppelveranstaltungen. Heute haben wir manchmal Mehrfachveranstaltungen, was sich kaum noch vermeiden lässt. Und: Klar, nach 40 Jahren sind wir ein etablierter Betrieb. Wie das die Jungen beurteilen, kann ich nicht sagen, da ich nicht mehr zu den Jungen gehöre, nur noch zu den Junggebliebenen. Bei den Film- und Konzeptveranstaltungen, auch beim Theater haben wir altersmässig ein gut gemischtes Publikum.

Findet die Durchmischung auch politisch statt – oder ist die Rote Fabrik das linke Nest, als das sie von der SVP gerne bezeichnet wird?

Die Rote Fabrik ist tendenziell links, sicher nicht konservativ im schlechten Sinn. Eher progressiv, experimentell ausprobierend, gesellschaftskritisch. Von Anfang an raufte sich hier von Jazz, Rock über Theater und Tanz bis zum Film der ganze Kulturkuchen zusammen. Obwohl es nie explizit definiert wurde, gab es wohl schon einen gemeinsamen Nenner.

Was ist dieser gemeinsame Nenner?

Ausprobieren. Experimentieren. Aussergewöhnliches bringen. Neue Formen suchen.