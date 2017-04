Die letzten Holocaustüberlebenden der Schweiz erzählen ihre Geschichte. Die bewegenden Bilder und filmischen Kurzporträts sind bis 3. Juni im Archiv für Zeitgeschichte zu sehen.

Wie sie als Elfjährige von Theresienstadt nach Auschwitz gebracht wurde, weiss Nina Weil noch ganz genau: «Unsere Viehwaggons kamen in der Nacht an. Es gab ein fürchterliches Geschrei, grelles Licht, und die Deutschen hetzten ihre Schäferhunde auf uns.» Vor denen fürchtet sich die 85-Jährige heute noch, wie sie gestern im Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich erzählte.

Am Dienstag, 2. Mai, eröffnet dort die Ausstellung «The Last Swiss Holocaust Survivors», wofür der Fotograf Beat Mumenthaler und der Regisseur Eric Bergkraut Nina Weil und ein Dutzend weitere Schweizer Holocaust-Überlebende in Bildern und Kurzfilmen porträtierten.

Die Nummer 71978

Nina Weil wurde im Konzentrationslager alles weggenommen und die Haare geschoren. Sie musste ihren linken Arm hinhalten und bekam die Nummer 71978 eintätowiert. «Ich habe schrecklich geweint – nicht wegen der Schmerzen, sondern weil ich nicht verstand, warum ich so etwas Hässliches auf der Haut haben sollte.» Ihre Mutter beruhigte sie: Sobald sie wieder in Prag seien, bekäme sie Tanzstunden und ein so breites Armband, dass niemand die Tätowierung sieht. «Beides ist nie passiert.»

Beat Mumenthaler will Authentizität und Nähe zeigen in seinen Bildern: «Alle tragen wir unsere Geschichte im Gesicht.» Am meisten berührt hätten ihn aber die Interviews, die Eric Bergkraut geführt hat. «Es war ein Privileg, diesen Menschen begegnen zu dürfen», sagt dieser. Die Arbeit für die Ausstellung zeigt, wie sehr die Zeit drängt: Einer der Interviewten, Klaus Appel, ist vor zwei Wochen gestorben. «Er sagte mir zum Abschied: ‹Wir werden uns wohl nie mehr sehen›», sagt Bergkraut. Er habe ihm geantwortet: «Stimmt, wir haben uns nur einmal getroffen – dafür aber richtig.»