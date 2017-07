Weil sich Fussgänger und Velofahrer auf der 70 Meter langen Hardbrücke-Haltestelle den Warte- und Fahrbereich teilen, testet die Dienstabteilung für Verkehr der Stadt Zürich ab September Bodenampeln. Diese Art der Signalisation, die man bei Mischverkehre, respektive Shared Space einsetzt, ist neu in der Schweiz. Sie ist nach dem Vorbild von Kopenhagen übernommen worden. Die Signalisation zeigt mit gelben Lichtern den Durchgang für Velofahrer und mit orangen Lichtern den Ein- bzw. Ausstieg in Bus oder Tram auf der Hardbrücke an. Zwei Lampenreihen im Boden verlaufen parallel zur Fahrbahn. Wenn diese gelb leuchten, bilden sie für den Velofahrer eine Art Durchgangskorridor. Der Wartebereich für Pendler befindet sich ausserhalb des gelb erleuchteten Kanals. Zwischen den beiden Lampenreihen sind im rechten Winkel rund vier kürzere Lampenbänder im Boden eingelassen. Sobald der Bus kommt, erleuchten die Lampenbänder, die quer zur Velofahrtrichtung stehen, in orange. Nun haben ein- und aussteigende Bus- oder Trampendler Vortritt.

Das Mischverkehr-System auf der Hardbrücke soll ab Dezember zusammen mit der Tramlinie 8 seinen definitiven Betrieb aufnehmen. Die Dienstabteilung für Verkehr ist zuversichtlich, dass die Bodenampeln die Verkehrssicherheit sowie dessen Ablauf auf der Hardbrücke verbessern werden. Anders beurteilt Dave Durner, Geschäftsführer von Pro Velo, den Mischverkehr als unsicher, obwohl bei der tiefen Geschwindigkeit kaum Unfälle geschehen dürften. Deshalb schlägt Durner eine andere Verkehrsregelung auf der Hardbrücke vor: «Die einzige Möglichkeit, die ohne grosse bauliche Massnahmen möglich wäre, sehen wir in der Sperrung von Spuren für den Autoverkehr. Das ist jedoch politisch kaum umsetzbar.» (GIU)