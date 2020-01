Die kletternden Farbfrösche im Zoo Zürich: sie wehren sich mit Hautgift

So verschieden sie sich farblich zeigen, so unterschiedlich sind sie auch. «Während bei einzelnen Arten die Zucht relativ einfach gelingt, müssen bei anderen grosse Anstrengungen unternommen werden», heisst es beim Zoo. Insbesondere die Simulation des Brutpflegeverhaltens der Elterntiere sei komplex. Denn die Baumsteigerfrösche kümmern sich nur um wenige Kaulquappen, dies dafür in einer «intensiven Nachwuchsbetreuung», wie es der Zoo umschreibt. So bringt etwa das Färberfrosch-Männchen die geschlüpften Kaulquappen auf dem Rücken zu Kleinstgewässern wie wassergefüllten Blattachseln von Bromelien oder Baumhöhlen. Dort durchlaufen sie ihre weitere Entwicklung selbstständig – meist einzeln, da sie zu Kannibalismus neigen.

Sie sind klein, farbig und stark bedroht: die Baumsteigerfrösche aus Süd- und Mittelamerika. Rund zehn Arten und Unterarten pflegt der Zoo Zürich in seinem Bestand, wie die Verantwortlichen gestern am monatlichen Zoo-Apéro mitteilten.

Beim Harlekin-Baumsteiger bringt das Weibchen die Kaulquappen einzeln in Blattachseln von Bromelien unter. Alle paar Tage sucht sie diese Stellen wieder auf und füttert ihre Larven mit unbefruchteten Nähreiern. «Dieser Hauslieferdienst hält etwa zweieinhalb bis drei Monate an, dann wandelt sich die Kaulquappe zum Frosch», heisst es in einer Mitteilung vom Zoo Zürich. Damit die Aufzucht so gelingt, müssen die Tiere natürlich gut klettern können, wie der Zoo weiter festhält. Denn Bromelien «wachsen doch eher in der Höhe». Aber die bunten Tiere heissen ja nicht umsonst Baumsteigerfrösche. (liz)