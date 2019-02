Die Grünliberalen haben einen neuen Kampfbegriff in die politische Debatte gebracht: Sie reden im laufenden Zürcher Wahlkampf gerne von den «Altbürgerlichen». Gemeint sind damit in erster Linie die SVP und die FDP, in zweiter Linie auch die CVP. Also jene Parteien, die im wählerstärksten Kanton der Schweiz seit Menschengedenken eine weitgehend stabile Mehrheit bilden – im Parlament zuletzt oft verstärkt durch die EDU.

Ob diese bürgerliche Mehrheit auch nach den kantonalzürcher Wahlen am 24. März Bestand hat, bleibt abzuwarten. Neue Mehrheitsverhältnisse wären eine Überraschung – und ein Fanal für die eidgenössischen Wahlen im Herbst.

Doch das Parteiengefüge ist in Bewegung. Das zeigt ein Blick auf die Entwicklung der letzten Jahrzehnte (siehe Grafik). Überdies machen neuere Beispiele aus dem benachbarten Ausland deutlich, dass die Dominanz der traditionell starken Parteien nicht in Stein gemeisselt sein muss.

Konkurrenz für den Freisinn

Davon kann auch die Zürcher FDP ein Lied singen: Seit dem Zusammengehen des Freisinns und der Demokratischen Partei in den frühen 1970er-Jahren war sie bis 1995 wählerstärkste Partei im Kanton Zürich gewesen. Dann degradierte Christoph Blochers SVP die FDP zum Juniorpartner im Bürgerblock – wobei der Zürcher Freisinn jedoch im Gegensatz zur SVP stets seine zwei Regierungsratssitze behielt.

Allerdings sackte die FDP zeitweise bedenklich ab in der Wählergunst. So sehr, dass nach der Nuklearkatastrophe im japanischen Fukushima 2011 die Grünen und die GLP schon fast auf Augenhöhe mit der FDP waren.

Zwar schaffte der Freisinn danach die Trendwende und legte nach über 20 Jahren Niedergang 2015 wieder zu. Doch mit der GLP ist ihm starke Konkurrenz in der ökologischen Mitte des Parteienspektrums erwachsen.

Dies zeigte sich auch letztes Jahr bei den Stadtzürcher Wahlen, als die FDP einen Stadtratssitz einbüsste, während die GLP erstmals einen errang. Sollte es dereinst zu einer durchaus denkbaren Fusion zwischen der GLP und der ebenfalls mittig-ökologischen BDP kommen, könnte dies die FDP als drittstärkste Kantonsratspartei in Bedrängnis bringen.