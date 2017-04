Anna Bullinger gebar elf Kinder in 18 Jahren, von denen nicht alle überlebten, aber dennoch einen beachtlichen Haushalt bildeten. Diesen führte sie ab 1531 im Pfarrhaus des Grossmünsters, wo Heinrich Bullinger nach Zwinglis Tod dessen Nachfolge antrat.

Aber nicht nur Familienmitglieder, sondern auch Freunde des international bekannten Pfarrers, Kollegen, Studenten und ganze Familien von Glaubensflüchtlingen bevölkerten Annas Tisch. Sie führte ein offenes Pfarrhaus, wie es zuvor nicht existiert hatte. «Und das fast konstant schwanger oder mit einem Kleinkind», sagt Spörri.

Sie hielt ihrem Mann den Rücken frei und ermöglichte ihm, eine immense Arbeitslast zu bewältigen und ein grosses Netzwerk aufzubauen. Das merkten auch andere: In Dankesbriefen wird die Hausfrau gegrüsst und ihr werden Geschenke geschickt. Anna sorgte sich um das Wohl ihrer Kinder, die fast alle selber Pfarrer oder Pfarrersfrauen wurden. Dies zeigt der einzige erhaltene Brief von ihr an einen ihrer jugendlichen Söhne. Darin weist sie ihn an, sich sauber zu halten, zu beten und seine Kleider regelmässig waschen zu lassen.

«Bullinger brachte seiner Frau grossen Respekt für ihre Leistungen entgegen», sagt Spörri. Daher habe ihn auch der Tod seiner «inniggeliebten Hausfrau» an der Pest 1564 hart getroffen. Er selber war auch an der Pest erkrankt, überlebte sie aber. Dennoch konnte er nicht an ihrer Beerdigung teilnehmen, was ihn schmerzte, wie ein Tagebucheintrag zeigt.

«Schritt in richtige Richtung»

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich ein Kult um Anna Bullinger als Musterbild der christlichen Hausfrau. Es entstanden auch Mythen um sie, die aber keinen historischen Quellen entsprechen. «Anna Bullingers Funktion als Hausfrau und Mutter mag heute altmodisch klingen», sagt Andrea Spörri, «ist aber als erster Schritt in die richtige Richtung zu deuten.»

Dass etwa der Frau ein Platz im halböffentlichen Pfarrhaus eingeräumt und ihr die religiöse Früherziehung übertragen wurde, setzte voraus, dass sie eine minimale Bildung genossen hatte. So entstanden Mädchenschulen für die bessergestellten Stände. Auch die Sonntagsschulen waren laut Spörri in Frauenhand: «Da war der Schritt auf die Kanzel nicht mehr so weit.»