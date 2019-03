Sie heissen Bruschetta, Al Dente und Melanzana. Sie wollen mehr Dönerbuden, die Alpen sprengen und rosafarbene Polizeieinheiten. Was sich nach einer italienischen Koch-Equipe mit etwas sonderlichem Humor anhört, sind in Wahrheit die Spitzenkandidaten einer neuen Partei, der es bitter ernst ist: «Die Guten» wollen am 24. März in den Kantonsrat einziehen. Bruschetta und ihre Kameraden mit italienischem Beinamen kandidieren in den Stadtzürcher Kreisen 3 und 9.

Wer steckt hinter «die Guten»? Ihr Logo erinnert stark an dasjenige der SVP, nur, dass nicht eine lachende Sonne auf- sondern ein trauriger Mond untergeht. Der Leitspruch lautet: «Wir sind die erste offizielle gute Partei der Schweiz.» Auf der Online-Wahlhilfe Smartvote beschreibt sich Bruschetta so: «Mir liegt daran, dass mehr Frauen in die Politik gehen. Mit meiner Partei, die den grössten Frauenanteil hat, ist dieser Wunsch schon in nähere Zukunft gerückt.» Bei Parteikollege Al Dente klingt es etwas kryptischer: «Mein Name ist Frau Rosario Johnson. Ich bin eine sterbende Frau, die sich entschieden hatte, dir zu spenden, was ich habe.»