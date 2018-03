Ein derart deutliches Ergebnis hatte selbst Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) nicht erwartet. Mit einem Anteil von 70 Prozent Nein-Stimmen habe sie gerechnet. 76,4 Prozent waren es am Ende. Keine einzige Gemeinde im Kanton Zürich nahm die von rechtsbürgerlichen Initianten lancierte Vorlage an.

Am ehesten fand sie noch in ländlichen, bürgerlichen Gebieten Sympathien: im Zürcher Oberland und Unterland sowie im Umland von Winterthur. Den höchsten Ja-Anteil verzeichnete Volken mit 42,4 Prozent. Gross war die Ablehnung in den Städten Zürich und Winterthur – am deutlichsten in Seen mit 85,7 Prozent. Der Stimmenanteil lag bei 52,9 Prozent.