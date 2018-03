Der Verteidiger kritisierte die von der Staatsanwaltschaft beantragte Freiheitsstrafe von 12 Jahren scharf. "Dieses Strafmass liegt jenseits von Gut und Böse", sagte er. Die Staatsanwaltschaft erhebe Vorwürfe, die weder erwiesen noch begründet seien.

Weiter warf ihr der Verteidiger vor, in der Anklageschrift Dinge zu behaupten und zu erfinden, auszuschmücken und aufzurunden - alles ohne Beweise. "Was die drei Mädchen erzählt haben, das stimmt. Was der Staatsanwalt in seiner Anklageschrift schreibt hingegen nicht", sagte er.

Er forderte vor Gericht, sein Mandant, der teilweise geständig ist, sei unter anderem in zwei Fällen wegen vollendeter sexueller Nötigung und vollendeter sexueller Handlungen mit Kindern und in je einem Fall wegen versuchter sexueller Nötigung und versuchter sexueller Handlungen mit Kindern zu verurteilen.

Dafür sei sein Mandant mit einer Freiheitsstrafe von 42 Monaten und einer Busse von 300 Franken zu bestrafen. Die ambulante Therapie für den pädophilen 29-Jährigen begrüsste er.

Bezüglich des Vergewaltigungsvorwurfs - der heute 29-Jährige soll seine damals 16-jährige Kollegin betäubt und vergewaltigt haben - forderte der Verteidiger hingegen einen Freispruch. Es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt, betonte er. Die Vorwürfe basierten nur auf den Aussagen der Frau und enthielten "erhebliche Ungereimtheiten". Für ihn ist klar: "Die Frau lügt".

Das Gericht berät nun das Urteil. Dieses soll frühestens um 20 Uhr eröffnet werden.