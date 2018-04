Inhaltlich machte Fehr zudem mit der Frage nach der staatlichen Anerkennung einzelner muslimischer Gemeinschaften auf sich aufmerksam. Heftige Reaktionen löste ein Facebook-Post vergangenen Sommer aus. Sie schrieb: «Reicht es heute einfach, als Muslim gegen den Islam zu wettern, um als Experte zu gelten?». Die Wortmeldung war Fehrs Kommentar zu einem Interview mit dem marokkanischen Atheisten Kacem El Ghazzali, der die «Toleranz gegenüber der Intoleranz» von Schweizer Linken verurteilte. Da Ghazzali aber Atheist und kein Muslim ist, musste Fehr scharfe Kritik einstecken.

Erst in den vergangenen Tagen machte Amtskollege Mario Fehr wegen einer Bierdusch-Affäre von sich reden. Der Sohn der Thurgauer SP-Regierungsrätin Cornelia Komposch leerte Fehr am Fussballspiel FC Winterthur - FC St. Zürich ein Bier über den Kopf woraufhin dieser Anzeige erstattete. Nach dessen Entschuldigung zog Fehr die Anzeige zurück. Ermittelnde Polizisten sprachen in diesem Zusammenhang gegenüber den Medien von «massivem Druck» vonseiten des Regierungsrates. Die SVP nannte Fehr am Montag in der Ratssitzung einen «Sonnenkönig». Die SP dagegen hielt zu ihrem Regierungsrat und verglich Fehrs Verhalten, mit dem eines «Friedensrichters».