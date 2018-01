Es hiess, Teilnehmer nehmen bis zu 20 Prozent Gewicht ab. Ist das so?

«Wir können es nicht genau beurteilen, weil wir keine Waage haben. Natürlich haben wir etwas abgenommen, aber gefühlt nicht so viel. Wir können jetzt ja eben auch kräftig reinhauen, weil wir so viel Essen mit haben.»

Habt ihr eigentlich während dem letzten Monat irgendwen gesehen?

«Gegnerische Boote nicht, einen hatten wir immerhin mal angefunkt, als er in der Nähe war. Dann sahen wir in der Nacht ein Kreuzfahrtschiff und einmal war ein russischer Tanker in der Nähe. Die haben wir jeweils auch angefunkt. Aber nein, sonst keine Menschenseele ausser die anderen drei Schnäuze hier», lacht Luca.

Ans Aufgeben dachtet ihr nie?

«Nein, so weit nicht. Natürlich hatten wir alle mindestens einmal ein Tief. Glücklicherweise noch nie alle zum gleichen Zeitpunkt. Da hilft dann jeweils viel Reden. Es ist also auch nicht so, dass wir uns nichts mehr zu erzählen hätten. Wir besprechen uns oft. Klar fauchen wir uns auch mal an, aber das ist dann schnell wieder vorbei. Die Stimmung ist gut.»

Und was vermisst ihr am meisten?

«Vor dem Start dachten wir, das wären unsere Familien und Freunde. Mittlerweile wurden diese aber von gutem Essen und Schlaf überholt», lacht Luca. «Und wiedermal so richtig Platz haben vermissen wir auch.»

Das Rennen ist bald vorbei. Könnt ihr jetzt die letzten Kilometer noch geniessen?

«Das dachten wir auch. Aber dem ist nicht so. Dem Meer ist egal, wie weit du noch musst. Es ist ein super Abenteuer und wir haben grossartige Dinge erlebt. Aber es ist vor allem auch immer knüppelharte Arbeit. Wehmut kam bisher auch nicht auf, vielleicht kommt das noch in der letzten Schicht. Aber jetzt versuchen wir noch, wenn möglich mit dem Team Antigua in der Karibik einzufahren – das wird dann ein riesiges Fest.»