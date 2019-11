Der Utopist mit der Spraydose wird 80 Jahre alt — und hatte bis zuletzt Konflikte mit der Obrigkeit

«Fabelwesen» und «Fantasiefiguren» nannten die Beamten der Stadtpolizei Zürich die gesprayten Figuren, die sie erstmals im Herbst 1977 auf Zürichs Gemäuern wahrnahmen. Zunächst vereinzelt, dann zu hunderten fanden sie Eingang ins Stadtbild und in Polizeiakten. Sie schmiegten sich an Häuserfassaden, Treppenaufgänge, Kirchenmauern - flüchtige Gestalten, mit wenigen Strichen in Nacht- und Nebelaktionen gezeichnet, deren Formen sich oft der Umgebung anpassten. Ihr Urheber blieb zunächst ein Phantom, genannt «der Sprayer von Zürich». 1979 erwischte die Polizei den Sprayer namens Harald Naegeli. 1981 verurteilte ihn das Zürcher Obergericht zu neun Monaten Haft. Naegeli floh nach Deutschland, wurde später an die Schweiz ausgeliefert, sass 1984 seine Haftstrafe ab und fand als Künstler international Anerkennung. Das Kunstmuseum Düsseldorf, die Staatsgalerie Stuttgart und 1993 auch das Kunsthaus Zürich widmeten ihm Einzelausstellungen. Dennoch sieht sich Naegeli nicht als etablierten Künstler, sondern als «Pionier der Street Art», wie er letztes Jahr in einem Interview mit dieser Zeitung sagte.

Nun wird Naegeli 80 Jahre alt. Seinen runden Geburtstag am 4. Dezember werde er ganz privat verbringen, sagt er am Telefon. Gesundheitlich gehe es ihm schlecht: «Das ist der normale Abgang, der Körper zerfällt.» Später fügt er an: «Und die Seele macht sich auf in ein schönes Nichts oder mit Zähneklappern in eine Wiedergeburt.»

Offenbar poetisch gestimmt, mailt er noch ein Gedicht, das er gerade geschrieben habe: «Ich bin ein Mäuslein auf der Mauer dem Unsinn stetig auf der Lauer Gross ist aller Menschen Not Schimpfen, heulen ihr heilig Gebot so bleibet denn alles wie immer aber das Zebra lacht im Zimmer und Wespen fliegen weg mit golden-grünen Schuppen doch viele Menschen leiden einen Schnupfen!»

Zuvor hatte Naegeli in Prosa über sich gesagt: «Ich habe die Lebenszeit mit meiner Utopie erfüllt. Meine Utopie ist autonome Kunst im öffentlichen Raum.» Sie stehe im Widerspruch zu Politik, die diese Kunst oft als illegal werte. «Mit diesem Widerspruch muss ich leben.» Der Widerspruch begleitet ihn bis ins hohe Alter: Dieses Jahr verknurrte das Düsseldorfer Amtsgericht Naegeli im Frühling zu einer Wiedergutmachungszahlung von fast 800 Euro: Er hatte die dortige Akademie der Künste und Wissenschaften mit Flamingo-Figuren besprüht. Ausgerechnet Düsseldorf: Die Stadt war jahrzehntelang sein zweites Zuhause, nachdem er Mitte der 1980er Jahre die Schweiz fluchtartig verlassen hatte. Zum Schluss ein unvollendeter Totentanz Die Rückkehr nach Zürich begann 2004, als der Kanton eines der wenigen noch erhaltenen Naegeli-Sprühwerke an einem Gebäude der Universität Zürich restaurieren liess. Naegeli sagte damals: «Ich habe nur noch ganz geringfügig ab und zu das Bedürfnis, eine nächtliche Figur zu machen.» Stattdessen werde seine grossformatige Federzeichnung namens «Urwolke» ihn bis an sein Lebensende beschäftigen. Doch wenige Jahre später erschienen zahlreiche neue Naegeli-Figuren auf Zürichs Mauern. Die städtische Dienstabteilung Entsorgung und Recycling Zürich verklagte ihn wegen Sachbeschädigung. Der Einzelrichter am Bezirksgericht forderte die Parteien auf, sich im Gespräch zu einigen. Der Konflikt endete damit, dass FDP-Stadtrat Filippo Leutenegger 2018 ein gerahmtes Sprühgemälde von Naegeli als Schadenersatz zu Handen der Stadt entgegennahm.