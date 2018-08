Wenn es heiss ist in der Stadt und das Ende der Sommerferien naht, steht die Street Parade bevor. Am Samstag ist es wieder soweit: Zum 27. Mal lockt der Techno-Umzug Partyvolk aus halb Europa zu Hunderttausenden nach Zürich. Wobei Umzug eigentlich nicht mehr ganz das richtige Wort ist: Zwar ruckeln auch diesmal 30 sogenannte Love Mobiles ab 14 Uhr im Schritttempo vom Seefeld über die Quaibrücke in Richtung Zürich-Enge. Gut bestückt mit Soundsystemen, DJs sowie Tänzerinnen und Tänzern werden die Lastwagen das Seebecken unausweichlich zur Partyzone machen.

Wie zum Ausgleich erwähnen die Parademacher auch noch das Love Mobile Nummer 1, das von den DJs Dubfire und Nicole Moudaber bespielt wird und nach dem Aufwärmen beim Restaurant Frascati um 14 Uhr den Umzug eröffnet. «So nahe dürften die Fans noch selten an ihre Idole gekommen sein», heisst es in der Mitteilung.

Die primäre Absicht hinter diesen Hinweisen ist naheliegend: Das Partyvolk soll schon ab Mittag zur Parade strömen, um mit seinen Konsumationen an den offiziellen Ständen das 2,5-Millionen-Franken-Budget für die Megaparty zu finanzieren; die DJs treten an der Street Parade traditionsgemäss ohne Gage auf. Nebst dem Werbeeffekt ist noch eine zweite Botschaft erkennbar: Die Street Parade, eine ursprünglich aus dem Untergrund teils illegaler Partys stammende Bewegung, die anfangs ausschliesslich auf Achse war, ist längst sesshaft geworden. Sie hat ihre Pflöcke genau dort, wo einst die Pfahlbauer Zürichs Anfänge bauten, fest eingeschlagen – in Form von fixen Bühnen. Sie hat sich «als zeitgenössisches Kulturgut etabliert», wie ihre Macher weiter festhalten. Das ist übrigens auch dem Bundesamt für Kultur nicht entgangen: 2017 nahm es die Zürcher Technokultur im Rahmen des Unesco-Übereinkommens zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes in die Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz auf. Die Techno-Parade wird damit amtlich in eine Reihe mit Traditionen wie Sechseläuten, Knabenschiessen und Räbeliechtli-Umzüge gestellt.

Ein Ritual

Das mag zunächst irritieren. Doch es macht auch deutlich: Die Street Parade ist längst zu einem Ritual geworden. Man kennt den Ablauf, weiss, was in etwa auf einen zukommt: eine Übersicht über aktuelle Entwicklungen in der elektronischen Populärmusik, kombiniert mit Lasershows, anmächeligen Tanzdarbietungen und der Möglichkeit, sich zusammen mit Hunderttausenden ganz dem Partytreiben hinzugeben – oder davonzulaufen.