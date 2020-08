Der Partymacher Styn Haueter hat in Zürich den ersten Maskenautomat aufgestellt und will schon bald expandieren

An der Uraniastrasse 20, mitten in der Zürcher City, steht seit Donnerstag der laut Styn Haueter schweizweit erste Maskenautomat. Wer das nötige Kleingeld dabei hat, kann sich hier rund um die Uhr mit Atemschutzmasken versorgen – in Coronazeiten eine praktische Sache.

Haueter ist eigentlich Geschäftsführer des Clubs «Gallery» am Paradeplatz. Doch Mitte März, als der Lockdown auch das Nachtleben zum Erliegen brachte, stieg der 29-Jährige zusammen mit Marco Stettler und Pascal Wyden ins Maskengeschäft ein. Ihr Hauptanliegen: «Wir wollen Masken so preisgünstig wie möglich verfügbar machen», erklärt Haueter. Zunächst zogen die drei einen Onlineshop auf. Doch bald kam die Idee für Maskenautomaten auf.

Ein Beitrag zum Erhalt der Spontaneität

«Meistens fehlt einem die Maske ja bei spontanen Aktivitäten», so Haueter. «Um diese Sicherheitslücke zu schliessen, haben wir den Automaten entwickelt.» Ein chinesischer Hersteller baute ihn. Auch die Masken kommen aus China. Für fünf Franken spuckt der Automat ein Zehnerpack TÜV-geprüfter Hygienemasken vom Typ IIR aus.

Ziel sei es, in der ganzen Schweiz solche Automaten aufzustellen. Ein weiterer Standort ist bereits gefunden: In Winterthur, nahe beim Bahnhof an der Zürcherstrasse 124, soll am Freitag der zweite Automat in Betrieb gehen.

Haueter, Stettler und Wyden suchen Standorte auf privatem Eigentum, damit keine aufwändigen behördlichen Bewilligungsverfahren nötig sind. In Zürich etwa hat ein Bekannter von Haueter, der an der Uraniastrasse ein italienisches Restaurant führt, den Standplatz zur Verfügung gestellt. In Winterthur ist es eine Baufirma.