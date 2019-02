Zum Fototermin bringt Jörg Mäder, Regierungsratskandidat der Grünliberalen, zwei Dinge mit, die für ihn den Kanton Zürich repräsentieren: zum einen das Statistische Jahrbuch des Kantons. Es soll das rationale Denken des studierten Umweltwissenschafters und freischaffenden Programmierers symbolisieren.

Zum anderen einen Plüschlöwen, der die rechte Vorderpranke in einer Schlinge trägt. Schutz und Rettung Zürich gebe das Kuscheltier jeweils an verletzte Kinder ab, erklärt Mäder, der Unteroffizier in der freiwilligen Feuerwehr Opfikon ist. Der Plüschlöwe stehe fürs Emotionale, für die Verletzlichkeit, fürs einander Helfen. «Das darf auch der Staat nicht vergessen», sagt der GLP-Kandidat. «Auch ein starker Leu braucht mal Hilfe.»

Mit Mäder setzen die Grünliberalen bei den Wahlen am 24. März zum Sprung in den Zürcher Regierungsrat an. Vor vier Jahren verzichteten sie auf eine Kandidatur. «Jetzt ist die Zeit reif», sagt Mäder, der seit 2009 Kantonsrat und seit 2010 Stadtrat in Opfikon ist. «Viele Leute sind digital unterwegs. Und: Nachhaltige Produkte nehmen an Beliebtheit zu.» Das zeige sich nicht nur am Bioboom, sondern auch daran, dass Jugendliche mit dem Elektrotöff beim Jugendhaus vorfahren.

Statt «Altbürgerlichen» brauche es eine progressive Kraft

Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind zwei zentrale Begriffe, an denen der 43-Jährige sein Wahlprogramm festmacht. Der heutige Zürcher Regierungsrat ruhe sich zu sehr auf Erfolgen der Vergangenheit aus, sagt der GLP-Kandidat beim Spaziergang durch das Neubauquartier Glattpark.