«Nie mehr ministern»

Als Student lernte er die Ideen der Aufklärung kennen und begann, sich in Göttingen (D) neben dem Studium der Natur- und der Staatswissenschaften auch mit den Schriften des zeitgenössischen Philosophen Immanuel Kant zu befassen. Zurück in Zürich, hielt er Vorlesungen am dortigen Politischen Institut, einem privaten Vorläufer der Universität.

Schon 1786 war er ins Linthgebiet gekommen und hatte realisiert, wie der mäandrierende Fluss die Gegend zunehmend versumpfen liess. Das von der Linth mitgeführte Geschiebe erhöhte das Flussbett bei Ziegelbrücke GL/SG dermassen, dass die Maag, der Abfluss des Walensees, zurückgestaut wurde. Die häufigen Überschwemmungen bescherten der Bevölkerung fiebrige Krankheiten und schädigten das Land.

Die Lösung, die Escher später umsetzen sollte, lag bereits 1784 auf dem Tisch der Tagsatzung, die damals die Schweiz regierte. Doch es fehlte an Geld. Zudem sorgte die Französische Revolution bald auch in der Schweiz für unruhige Zeiten. Escher war politisch und publizistisch engagiert. Zusammen mit seinem Freund Paulus Usteri gab er die Zeitung «Der Schweizerische Republikaner» heraus. Er bekannte sich zu den Ideen der Französischen Revolution und übernahm während der Zeit der Helvetischen Republik führende Aufgaben. So wählte ihn 1798 der Helvetische Grosse Rat zu seinem Präsidenten. Vier Jahre später wurde Escher Kriegsminister der Helvetischen Republik.

Als diese 1803 nach fünf Jahren aufgelöst wurde, zog er sich enttäuscht aus der Politik zurück. «Nie mehr ministern», schrieb er in einem Brief an einen Freund. Das Projekt der Linthkorrektion, als dessen Fürsprecher er sich schon 1796 in einem Aufsatz hervorgetan hatte, sollte nun seine Lebensaufgabe werden.

Es war ein kühnes Projekt: Bei Mollis im Glarnerland sollte die Linth mit einem Kanal in den Walensee umgeleitet werden, statt sich wie bisher durch die Linthebene zum Zürichsee zu schlängeln. Und vom Walensee sollte ein weiterer neuer Kanal in Richtung Zürichsee führen.

Fast alle Kantone machten mit

1805 beschloss die Tagsatzung die Umsetzung. 1807 ernannte sie Escher zum Leiter des Projekts. Zur Finanzierung wurden sogenannte Linth-Actien herausgegeben. Fast alle Kantone der Schweiz erwarben solche Aktien, ebenso Gemeinden, Handelsgesellschaften und zahlreiche Privatpersonen. Mit dem eingenommenen Geld kaufte die neu gegründete Linthunternehmung das für die Linthkorrektion benötigte Land auf. Später, als die Überschwemmungen ausblieben, konnte sie das nun aufgewertete Land gewinnbringend wieder verkaufen – und die Aktien zurückkaufen.

Vier Jahre nach dem Spatenstich floss die Linth 1811 erstmals von Mollis in den Walensee. Bis das Linthwerk ab den 1850er-Jahren voll funktionsfähig war, bedurfte es noch einiger Erweiterungen. Doch Hans Conrad Escher erkrankte 1822 an Krebs. Kurz vor seinem Tod schrieb er: «Ich hoffe, meine Pflicht gegen das Vaterland und die Menschheit während meines Aufenthalts auf dieser Erde erfüllt zu haben.»

Neben seinen Tätigkeiten als Industrieller, Gelehrter, Politiker und Leiter der Linthkorrektion hatte Escher seit seiner Jugend auch gezeichnet. So gilt er als Gründer des Bergpanorama-Genres. Sein Sohn Arnold wurde erster Geologie-Professor am Polytechnikum, der heutigen ETH Zürich. Und sein Enkel, der Zürcher Stadtbaumeister Arnold Bürkli, sollte in den 1880er Jahren ein weiteres Bauwerk erstellen, das die Landschaft bis heute prägt: Die Quaianlagen rund ums Zürcher Seebecken.