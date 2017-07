Den Takt angeben

Der Halbstundenschlag erklingt beim Betreten des Läutbodens. «Die Stadt Zürich hat alle Geläute auf die St. Peter Glocken abstimmen lassen», erklärt Röttinger. Nur um Sekunden versetzt, ist der Glockenschlag der nahe gelegenen Augustinerkirche hörbar. Auf der zweiten Turmetage sind abgenutzte Glockenklöppel, der erste elektrische Glockenantrieb aus dem Jahr 1927 und alte, abgenutzte Ziehseile ausgestellt. Auf dem nächsten Zwischenstock steht das bis 1996 verwendete mechanische Uhrwerk.

Es rattert, tickt und schlägt, als es Röttinger zur Demonstration anwirft. Man würde den grauen Kasten neben dem grünen Uhrwerk nicht bemerken, würde ihn der Turmwart nicht explizit erwähnen. Was unscheinbar aussieht, ist aber für den Gang der Zeiger und den pünktlichen Glockenschlag der St. Peter Kirche unabdingbar. «Das elektrische Zeitsignal erhält die Maschine aus Mainflingen bei Frankfurt am Main», erklärt Röttinger. Noch bis in die 1950er-Jahre gehörte es zur Aufgabe des Turmwartes, das Uhrwerk alle sechs Stunden aufzuziehen. Dass die Elektronik das Leben vereinfacht, wird deutlich als der Dreiviertelstundenschlag erfolgt. Es ist Viertel vor elf.

Für Sicherheit sorgen

Bevor Röttinger zur Glockenstube in der dritten Etage steigt, reicht er Ohropax. Über das fünfteilige Geläut, dessen Glocken in As-Dur-Tonleiter gestimmt sind, sowie über die Gusstechnik aus dem Jahr 1860 weiss Röttinger viel zu erzählen. Der Turmwart gerät ins Schwärmen: «Glocken sind Musikinstrumente», sagt er und streift sich den Ohrschutz über. Das Antriebswerk rattert, die Glocke beginnt zu schwingen. Nach Sekunden vibriert nicht nur der Boden, der eigene Körper wird in Schwingung versetzt. Der Glockenklang hallt im Bauch nach. Ein Luftzug ist spürbar. Laut sind sie, die Glocken der St. Peter Kirche, und ihr Klang ist warm.

Das Herzstück des 40 Meter hohen Turms wartet aber ganz oben im Dachstock: das letzte Wachlokal der Stadt Zürich. Es duftet nach Holz. Die acht kleinen Fenster in der Turmspitze bieten einen beeindruckenden Panoramablick vom See, über den Üetliberg, weiter zum Primetower, bis zu den Hauptgebäuden von ETH und Universität. Vom Schreibtisch des letzten Turmwächters aus sieht man das Grossmünster, das auch einmal einen hatte. «Der Wächter des St. Peter war für die Seite links der Limmat, also vom Hauptbahnhof bis zum Bürkliplatz zuständig», erklärt Röttinger. Bis 1911 verbrachten hier jede Nacht zwei Wachen ihren Dienst.

Sie hielten Ausschau, ob irgendwo in der Stadt ein Feuer brannte. War dem so, alarmierten sie mit dem Horn und dann später mit der Sirene die Feuerwehrmannschaft am Boden. Die rote Laterne positionierten sie anschliessend im Fenster und wiesen damit die Richtung zum Brandherd. «Das ist keine Wohnung hier, sondern ein Wachlokal», präzisiert Röttinger.

Viele Treppen steigen

Das Bett in der Turmspitze sei für die zweite Wache gewesen. Man habe sich in der Hälfte der Nacht jeweils abgelöst, so Röttinger. Ruhige Nächte haben sich die Wachleute mit Schuhe flicken oder der Herstellung von Gürteln um die Ohren geschlagen. Die Kerben in der Sitzbank zeugen noch von den arbeitstüchtigen Stunden im Turmdach. Mit der Verbreitung des Telefons wurde die Wache jedoch überflüssig.

Nicht aber die Aufgabe von Röttinger. Nach wie vor muss hier jemand nach dem Rechten sehen. Viel wichtiger aber ist, dass Röttinger die Geschichte des Turms weitergibt. Bis zu 70 Führungen macht der Turmwart jährlich. Pro Führung steigt er drei Mal die über hundert Treppen im 40 Meter hohen Turm hoch und runter. «Zusammengezählt laufe ich ein Mal im Jahr auf den Mount Everest», scherzt Röttinger.

Nach dem Händeschütteln steigt der Turmwart an diesem Vormittag zum dann letzten Mal die Treppen des St. Peters hoch und verabschiedet sich: «Ich muss die Lichter löschen und schauen, dass alles seine Ordnung hat.»