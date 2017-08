Es war ein emotionaler Moment, als das Flugzeug HB-IYZ nach seinem allerletzten Flug am Dienstag in Zürich ankam. «Dieses Flugzeug hat während mehr als 700 000 Einsatzstunden in über 15 Jahren bei der Swiss eine entsprechende Strecke von 465-mal zum Mond zurückgelegt. Heute verlässt unser Arbeitspferd die Flotte», sagte Swiss-CEO Thomas Klühr. Mitarbeiter verabschiedeten sich zudem mit einem grossen Transparent vom viermotorigen Avro-RJ100-Kurzstreckenflugzeug.

Zuerst galt es aber, das Nachfolgemuster, den Bombardier CS300, kennenzulernen. Dieses grössere Flugzeug der CS-Serie brachte die Passagiere in einem flugplanmässigen Linienflug nach Genf. Das Flugzeug ist mit 145 Sitzplätzen ausgestattet, davon 30 in der Businessklasse. Die neuen Bombardier-Maschinen zeichnen sich durch einen deutlich geringeren Treibstoffverbrauch und tiefere Lärmemissionen aus.

In Genf begrüsste Lorenzo Stoll die Medien, er ist verantwortlich für den gesamten Swiss-Flugbetrieb in Genf. «Der Avro RJ100 hat ein Stück Swiss-Geschichte geprägt. Jetzt wird der Jumbolino durch ein neues, modernes Flugzeug abgelöst, und die Swiss ist der erste Operateur, der mit den Bombardier-CS-Maschinen auf dem London City Airport landen darf», freute sich Stoll. Die neue Technologie gebe dem Unternehmen eine bessere Wettbewerbsfähigkeit und sei im harten Airline-Wettbewerb ein überlebenswichtiger Faktor.