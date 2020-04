Der Kanton senkt für ein wertvolles Flachmoor ein Stück Land ab

Der Erdboden ist in einem Moor ständig nass. In einem Flachmoor kann das viele Wasser im Boden zwei Ursachen haben. Entweder verhindert eine wasserundurchlässige Schicht das Versickern von Wasser, was etwa bei verlandeten Weihern der Fall ist. Oder der Grundwasserspiegel liegt so hoch und nahe an der Erdoberfläche, dass die Pflanzen praktisch mit ihren Wurzeln ständig im Wasser stehen. Die allermeisten Pflanzen würden unter solch andauernd nassen Bedingungen eingehen, weshalb in einem Moor nur spezialisierte und entsprechend seltene Pflanzenarten überleben. Der mit Wasser gesättigte Boden hat Sauerstoffmangel zur Folge, wodurch Reste abgestorbener Pflanzen nicht verrotten. Stattdessen werden sie als Torf abgelagert, Schicht für Schicht. Bis eine Torfschicht von einem Millimeter entstanden ist, dauert es etwa ein Jahr. Ein Flachmoor mit einer solchen Schicht von einem Meter ist also rund 1000 Jahre alt.

Über die Jahrtausende kann aus einem Flach- ein Hochmoor entstehen. Dabei wächst

das Moor durch die abgelagerten Pflanzenreste allmählich in die Höhe, wodurch die Wurzeln der Pflanzen keinen Kontakt mehr zum Wasser ganz unten haben. In solchen Hochmooren wachsen vor allem Torfmoose, die wie Schwämme Regenwasser aufnehmen. Während

also ein Flachmoor von unten Nachschub an Wasser erhält, geschieht dies bei einem Hochmoor von oben durch Niederschläge.

Beide Moortypen stellen Lebensräume für sehr seltene Pflanzen- und Tierarten dar. In den letzten 200 Jahren wurden fast neun von zehn Mooren in der Schweiz zerstört, meist, um Ackerland zu gewinnen.

Seit 1987, nach Annahme der sogenannten Rothenthurm-Volksinitiative, stehen Moore unter dem Schutz der Bundesverfassung. (mab)