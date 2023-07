Hauptbahnhof Der HB wird sein Gestank-Problem nicht los Im unterirdischen Bahnhof Löwenstrasse stinkts. Jetzt nennen die SBB fehlende Luft und falsche Seife als Gründe.

Zum Davonlaufen: Am unter­irdischen Bahnhof Löwenstrasse stinkt es manchmal nach Fäkalien. Bild: C. Beutler/Keystone

Der Sommer ist da und damit die Hitze. Die stickigen Zustände bekommt der Bahnhof ­Löwenstrasse im Zürcher HB besonders zu spüren: Im ­Bereich der Gleise 31 bis 34 stinkt es mal wieder sehr, und das schon zum x-ten Mal. ­Reisende stören sich am üblen Geruch. Es häufen sich derzeit die Beschwerden, wie im ­«Tages-Anzeiger» zu ­lesen ist.

Schon letzten Sommer entschuldigten sich die SBB mit ­Plakaten für den Gestank nach faulen Eiern. Ursache soll der Zug FV-Dosto sein, hiess es damals. Der Zug landet immer wieder in den Schlagzeilen. So ist er zum Beispiel bekannt dafür, dass er die Passagiere durchschüttelt. Und eben: Seine Klos stinken.

Minikläranlagen laufen «nicht wunschgemäss»

Die mit Bioreaktoren ausgestatteten WC-Tanks sollten eigentlich leicht sein in der Handhabung. Denn man muss sie nicht ständig leeren, sondern nur noch alle paar Monate. Dies jeweils dank einer Art Minikläranlage im Zug, die feste und flüssige Bestandteile trennt und die flüssigen Bestandteile reinigt – mithilfe von Bakterien.

Das Ersetzen der Bakterien brachte nun aber nicht den gewünschten Effekt: «Vereinzelte WC-Systeme der FV-Dosto funktionieren bedauerlicherweise noch nicht wunsch­gemäss», erklärt SBB-Sprecher Reto Schärli gegenüber dem «Tages-Anzeiger».

Die SBB stellten zudem fest, dass, wenn die Dosto-Züge im Stromsparmodus abgestellt werden, sich auch die Lüftung in den WCs ausschaltet. Damit wird den Bakterien die Luftzufuhr genommen. Zudem soll die Handseife in den WCs die falsche für die Bakterien sein. Denn: «Die aktuell eingesetzte Seife hemmt die Bioaktivität», so Schärli.

Darum sollen jetzt nicht nur die Bakterien wieder aufgefüllt, sondern auch die Seife getauscht und die Sauerstoffzufuhr verbessert werden. Diese Verbersserung wird dann allerdings für einen etwas grösseren Stromverbrauch sorgen. (chm)