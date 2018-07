Hans-Lars Johnsen und Patrick Scherer machen gerade Mittagspause. Während der Sommerferienzeit fällt diese kurz aus. Johnsen ist seit fünf Uhr auf den Beinen. Erst gerade ist er von seiner morgendlichen Runde zurückgekehrt. Im Moment besucht er jeden Morgen und jeden Abend zwischen fünf und zehn Kunden. Die meisten davon halten zwischen zwei und fünf Katzen. Als Katzensitter ist der in Langnau am Albis wohnhafte Grönländer seit gut einem Jahr tätig. Die Idee, seine Firma Care4cats zu gründen, entstand aus eigener Not. Denn als Besitzer der drei Maine-Coon-Katzen Sputnik, Ivalo und Ziva ist er während Wochenendausflügen und Ferien selber auf einen Hütedienst angewiesen.