Dennoch schlagen Sie nicht Alarm, wenn über die komplexen An- und Abflugrouten in Zürich diskutiert wird. Was wäre aus ihrer Sicht die beste Lösung?

Ganz einfach, die Flugzeuge fliegen draussen und das Wetter spielt eine wichtige Rolle – vor allem der Wind. Mit anderen Worten: Der Flughafen müsste nach aviatischen Kriterien betrieben werden.

Das hiesse?

Er ist so ausgerichtet, dass von Norden her gelandet und Richtung Süden gestartet wird – am besten geradeaus und den ganzen Tag, damit es keine Kreuzungen gibt und An- und Abflüge entflochten werden.

Klingt logisch, ist aber politisch kaum umzusetzen.

So ist es, der Flughafen wird politisch betrieben. Am Morgen fliegt man von Süden her an, tagsüber von Norden und am Abend von Osten. Wir wechseln mindestens dreimal am Tag das An- und Abflugverfahren.

Das muss frustrierend sein.

Ja, manchmal schon, aber wir sind die Fachleute und keine Politiker. Ich achte die Arbeit der Politiker genauso wie die Anliegen der Bevölkerung. Über meine ganze Zeit gesehen finde ich, dass die verschiedenen Parteien – Politiker, Flughafen, Airlines, Luftwaffe, Verbände sowie Geschäfts- und Hobbyfliegerei – heute viel reifer miteinander umgehen.

Gerade im Süden ärgert man sich aber massiv über die Pläne eines Südstarts geradeaus.

Das ist teilweise verständlich. Man hätte die Planung schon vor langer Zeit auf dieses An- und Abflugregime mit Landungen von Norden und Starts Richtung Süden ausrichten müssen. Stattdessen hat man Bewohner und Zuzüger im Süden auf einmal vor neue Tatsachen gestellt – dies aufgrund der gescheiterten Verhandlungen mit Deutschland. Diese mangelnden, langfristigen Planungsvorgaben waren ein grosser Fehler. Und daraus sollten wir heute lernen.

Wie kommt man aus dieser Sackgasse raus?

Aus meiner Sicht müsste man den Südstart geradeaus in den Spitzenzeiten mit der Bevölkerung vorbereiten und sukzessive über die nächsten 10, 20 Jahre einführen. Ausser bei Bise, da brauchen wir ihn schon morgen. Bei Bise bringt der Südstart geradeaus eine höhere Sicherheitsmarge, weil das System stabiler ist. Es entstehen auch weniger Verspätungen und es muss somit nicht bis in die Nacht hinein geflogen werden. Ruhe am Abend und am Morgen ist aus meiner Sicht wichtiger als tagsüber, wenn es ohnehin etliche Lärmquellen gibt.

Wieso plant man nicht einfach weniger Flüge am Abend?

Die Airlines stehen unter massivem Druck. Sie müssen die verfügbaren Slots nutzen. Aber ich gebe zu, wir hätten in den Spitzen lieber etwas weniger Bewegungen.

Wieso setzen Sie sich nicht durch?

Wir tun gut daran, den Airlines Verbindungen von und nach Zürich zu ermöglichen – dies ist notabene auch unser Auftrag. Wenn die Fluggesellschaften plötzlich Zürich umgehen, wäre das volkswirtschaftlich ganz schlecht für die Schweiz.

Ein weiteres Problem sind die Drohnen.

Drohnen sind die Zukunft. Nur herrscht heute etwas Wildwuchs. Das muss man regulieren. Indem man die Drohnen registriert und Verbindungen aufbaut, um mit den Geräten zu kommunizieren. Wir arbeiten an einem Projekt mit, das überprüft, wie sich die Mobilfunkanlagen dafür nutzen liessen. Zudem muss geregelt werden, in welchen Lufträumen sich Drohnen aufhalten dürfen.

Es gibt viel zu tun, wieso verlassen Sie Skyguide mit 60?

Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich diesen Job zehn Jahre machen werde, nicht länger. Das ist in dieser Art von Managerjob das obere Limit. Ob man will oder nicht, man beginnt auszubrennen, kommt nicht mehr aus dem roten Bereich heraus.

Und wie erholen Sie sich nun?

Ich schaue, dass ich neben meiner neuen Tätigkeit in Brüssel mit meiner Frau viel Zeit auf einem Bauernhof im Schlossgut Teufen verbringen kann. Dort gehe ich seit vielen Jahren hin und kümmere mich um mein Maultier Lina. Dann bin ich in einer anderen Welt, keine hochtechnologische, teils auch mit Knatsch behaftete. Auf dem Hof bin ich geerdet. Ich freue mich darauf, mehr Zeit dafür zu haben. Das Leben bietet noch so viel Schönes.