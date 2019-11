Der Flughafen muss Gebühren senken — er verliert damit jährlich 60 Millionen Franken

In der Verordnung über die Flughafengebühren steht, was genau zu den Flugbetriebsgebühren gehört:

Landegebühren: Werden pro Landung auf der Basis des maximalen Abfluggewichts erhoben.

Flugzeugabstellgebühren: Werden pro Parkvorgang nach Abfluggewicht und Parkdauer erhoben.

Passagier- und Sicherheitsgebühren: Beides wird pro abfliegende Passagiere erhoben, differenziert nach Lokal- und Transferpassagiere.

Gebühren zur Hilfeleistung an Passagiere mir eingeschränkter Mobilität: Werden pro abfliegende Passagiere erhoben.

Frachtgebühren: Werden pro ausgeladenem Kilogramm Fracht erhoben. (tsc)