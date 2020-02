Der Ex-SVP-Präsident politisiert nun mit der CVP

Landwirt Konrad Langhart aus Oberstammheim gehört im Kantonsrat neu der CVP-Fraktion an. Dies gab der 56-Jährige an einer Medienkonferenz am Rande der Kantonsratssitzung vom Montag bekannt. Der ehemalige Präsident der kantonalen SVP war nach den erfolglosen Wahlen im vergangenen Frühling zum Rücktritt gedrängt worden. Im vergangenen Dezember trat er dann aus seiner Partei aus, weil er nicht mehr einverstanden mit deren Politik war. Insbesondere mit ihrer Haltung in ökologischen Fragen habe er Mühe, begründete der Biobauer damals seinen Schritt. Die SVP engagiere sich zu wenig in der Klimapolitik.

Langhart bleibt weiterhin parteilos

Langhart schliesst sich lediglich der CVP-Fraktion an, tritt der Partei aber nicht bei. Einen Parteieintritt werde er sich allenfalls später überlegen. Den Auftrag seiner Wähler aus dem Zürcher Weinland werde er vorerst als Parteiloser weiterführen. Der Wechsel zur CVP sei auf den ersten Blick nicht naheliegend für einen reformierten Bauern, räumte er ein. Aber es gebe grosse Übereinstimmungen in wichtigen Sachfragen. Als Beispiel führte er die kantonalen Steuervorlagen von diesem Sonntag an, welche die CVP bekämpft.

Auch auf die Landwirtschaftspolitik habe die CVP eine ähnliche Sicht wie er, sagte Langhart. Er wiederum unterstütze wie die Mittepartei die Energiestrategie 2050 des Bundes. «Ich bin mittlerweile zum Schluss gekommen, dass sie nötig ist», sagte der ehemalige SVP-Präsident. «Als Bauer bin ich in den letzten Jahren deutlich grüner geworden.» Damit sei er nicht allein: Viele Landwirte würden ähnlich denken wie er.