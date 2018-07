Mit dem Vorstoss im Zürcher Stadtparlament wollen die Politiker neues Bewusstsein schaffen: «Alle, die hier wohnen, sind ein Teil der Gesellschaft», sagt Akyol. Der Stadtrat rechnet mit rund 14'000 Sans-Papiers in Zürich. Das sind Menschen, die ohne geregelten Aufenthaltsstatus mehr als einen Monat hier leben und sich für nicht absehbare Zeit in der Schweiz aufhalten. Über 40 Prozent der in der Schweiz wohnhaften Sans-Papiers kommen aus Zentral- und Südamerika. Rund ein Viertel sind Europäerinnen und Europäer aus Nicht-EU-Ländern, der Rest stammt aus Afrika und Asien. Diese Schätzungen stammen aus der im April 2016 publizierten Studie «Sans-Papiers in der Schweiz», die das Staatssekretariat für Migration in Auftrag gab.

Auf die Studie nimmt auch der Zürcher Stadtrat 2016 in seiner Antwort auf eine schriftliche Anfrage der Gemeinderäte Jonas Steiner (SP) und Cordula Bieri (Grüne) Bezug. Die Anfrage bezog sich auf die Lebenssituation der Sans-Papiers in Zürich und wie diese allenfalls verbessert werden könnte. In der Antwort des Stadtrates wird ersichtlich, dass auch dieser Handlungsbedarf bei papierlosen Menschen sieht: «Sans-Papiers verzichten etwa aus Furcht vor aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen auf Anzeigen, wenn sie Opfer von Übergriffen oder gar Verbrechen werden. Auch bei arbeitsrechtlichen Konflikten vermeiden sie in den meisten Fällen, ihre Rechte gegenüber Arbeitgebern einzufordern. Es geht hierbei um «das Recht auf Rechte» – Rechte, die erst durch einen Behördenkontakt tatsächlich wahrgenommen werden können», schrieb der Stadtrat in seiner Antwort dazu. Er verweist in seiner Antwort auf die internationalen Konventionen wie auch die in der Schweizer Bundesverfassung verankerten Menschen- und Grundrechte. Dies gelten für alle Menschen, die sich in der Schweiz aufhalten, auch wenn sie über keinen legalen Aufenthaltsstatus verfügen. Dazu, dass sich beim Sans-Papiers-Thema alle staatlichen Ebenen schwertun würden, schrieb der Stadtrat: «Im Gegensatz zum Bund können die grossen Städte ihre Augen vor dieser Realität nicht verschliessen.»

Der Verein Züri City Card nimmt sich diesem Thema an: «Wir fordern keine Regulierung von papierlosen Menschen. Die Züri City Card ermöglicht nur einen pragmatischen Umgang mit Sans-Papiers», so Akyol. Personen, die eine städtische ID beziehen wollen, müssten ihren Zürcher Wohnsitz, wie auch sich selber ausweisen können. Neben New York und San Francisco kann sich der Zürcher Verein zudem Gruppen in Basel, Genf, Neuenburg und Bern zum Vorbild nehmen, die eine ähnliche Lösung anstreben.