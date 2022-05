Departementsverteilung Zürcher Stadtrat startet mit Konstituierung in die neue Amtsperiode

Der Stadtrat in Zürich hat sich für die neue Amtsperiode konstituiert. Stefan Kaiser

Die Legislatur 2022-2026 hat in der Stadt Zürich am Mittwoch begonnen: Der Stadtrat hat sich an seiner ersten Sitzung in neuer Zusammensetzung offiziell konstituiert - die Ressortverteilung erfolgte dabei so, wie er es bereits am 13. April 2022 angekündigt hatte.

Simone Brander (SP), die als einzige Neue im Stadtrat Einsitz nimmt, steht dem Tiefbau- und Entsorgungsdepartement vor, wie die Stadt mitteilte. Die acht bisherigen Mitglieder behalten ihre Ressorts. (sda)