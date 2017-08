Laut dem Bericht ist dieser Zugang allerdings "vergleichsweise wenig vorteilhaft organisiert". Der Datenschutzbeauftragte hat ermittelt, dass die öffentlichen Organe einen voraussetzungslosen Zugang zu Informationen als wenig wichtig erachten und ihm in der Umfrage zwischen 5 und 6,7 von zehn Punkten geben.

Für den Datenschützer aber ist dieser einfache Zugang ein Instrument zur Förderung der freien Meinungsbildung und der politischen Teilnahme. Deshalb müsse der Datenschutz gestärkt werden.

Seit zehn Jahren gibt es das Gesetz über Information und Datenschutz, nun steht eine Gesetzesrevision an. Der Datenschutzbeauftragte des Kantons Zürich hat am Dienstag einen Bericht veröffentlicht, der sich um die Wahrnehmung des Datenschutzes in der Öffentlichkeit dreht.

Der Bericht konzentriert sich auf vier Bereiche: Stand der Sensibilisierung der Bevölkerung, Einhaltung der Gesetzmässigkeit, Erfüllung der Informationspflicht der Behörden sowie Instrumente zur Aufsicht bei Datenschutz und Information.