Das «Wienachtsdorf» auf dem Sechseläutenplatz wird auch dieses Jahr aufgebaut

Insgesamt seien drei Gesuche für die Durchführung eines Weihnachtsmarkts auf dem Sechseläutenplatz ab 2020 eingegangen, wie es in einer Mitteilung der Stadtentwicklung von Freitag heisst. Bei der Beurteilung nach inhaltlichen und gestalterischen Kriterien habe das Konzept der bisherigen Trägerschaft klar am besten abgeschnitten, heisst es in der Mitteilung. Deshalb habe Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart die Bewilligung für 2020 mit einer Rahmenzusage für die vier darauffolgenden Jahre bis 2024 erteilt.

«Im Vergleich mit den anderen beiden Gesuchen schnitt das Wienachtsdorf bei der Beurteilung mit Abstand am besten ab», schreibt die Stadtentwicklung. Es habe mit dem Zürich-spezifischen Angebot, dem Fokus auf Nachhaltigkeit, der soliden Finanzierung und einem professionellen Organisationsteam überzeugt. Zudem punkte das Wienachtsdorf mit viel Herzblut, einer grossen Vielfalt durch wechselnde Ausstellerinnen und Aussteller sowie beim Rahmenprogramm. Überdies würde es mit seiner hohen nationalen und internationalen Ausstrahlung die touristische Anziehungskraft der Stadt Zürich unterstützen. (liz)