Das Verwaltungsgericht annulliert die Kündigung der Uni — sie ist umbegründet

Sie habe das Urteil mit grosser Freude zur Kenntnis genommen, schreibt Iris Ritzmann in einer Mitteilung. Sieben Jahre Unsicherheit für sie und ihre Familie könnten so immerhin ein versöhnliches Ende nehmen. «Das Vertrauen in den Rechtsstaat habe ich damit zurückgewonnen.» Ritzmann möchte wieder vollzeitlich von der Uni Zürich als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt werden. Ihr früherer Arbeitsplatz existiert allerdings nicht mehr. Das Medizinhistorische Institut samt Museum ist im Gefolge der Mörgeli-Affäre aufgelöst worden. Um als Wissenschafterin auf ihrem Fachgebiet am Ball bleiben zu können, habe sie seit ihrer Entlassung ununterbrochen weitergearbeitet. Den Kontakt zur Uni Zürich verlor die Historikerin nie ganz. Derzeit hat sie eine Anstellung als Lehrbeauftragte an der medizinischen Fakultät. Ausserdem leitet sie ein grösseres Forschungsprojekt des Nationalfonds. Die Mittel dafür habe sie selber gesammelt. Damit bezahle sie die vier Angestellten, leiste selber aber Gratisarbeit. Dieses Projekt wolle sie auf jeden Fall weiterführen – natürlich möglichst bezahlt. In Muri ist sie ausserdem in einem Museumsprojekt für medizinhistorische Bücher. Rückblickend sagt Ritzmann, «im Rahmen einer politisch angeheizten Situation» seien Fehler passiert. Es sei zu «Überreaktionen» gekommen. «Meine Familie hat stark unter dieser belastenden Situation gelitten.» Ohne Unterstützung auch von Professorenkollegen hätte sie diese schwierige Zeit nicht so gut überstehen können, schreibt sie. (tsc)