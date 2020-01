Das tote Zoo-Krokodil kommt ins Uni-Museum

Der Zoo Zürich hat in dieser Woche zwei weitere Tiere verloren. Lorenzo, der mit 20 Jahren weltweit wohl älteste männliche Tamandua in Menschenobhut, war am Mittwoch nicht mehr aus seinem Schlaf aufgewacht. Laut einer Mitteilung des Zoos war Lorenzos Ruhebedürfnis in den vergangenen Wochen gestiegen. Gleichentags musste sich der Zoo Zürich vom sechsjährigen Flachlandtapir-Weibchen Oroja verabschieden. Es hatte seit Sonntag einige heftige epileptische Anfälle, die medikamentös nicht mehr kontrolliert werden konnten. (flü/liz)