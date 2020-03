Das Pandemieschutz-Geschäft floriert

Die Umgebung der Neoplex AG in Zürich Altstetten ist vielseitig: Links steht die Neuapostolische Kirche, ein paar Häuser weiter das besetzte Koch-Areal, gegenüber die Wohnsiedlung «James» mit Butler-Service. «Früher war hier alles Industrie. Jetzt sind wir die letzten Mohikaner», sagt Norbert Caviezel. Er hat vor 15 Jahren die auf Plexiglas-Verarbeitung spezialisierte Firma übernommen. Bald darauf, als die Vogelgrippe grassierte, machte er erstmals mit einem Produkt namens «Pandemie-Schutz» Umsatz. Es handelt sich um eine Plexiglas-Stellwand mit Durchreiche, einen Meter breit und achtzig Zentimeter hoch. Später, zu Zeiten der Schweinegrippe und von Sars, sei sie wieder gefragt gewesen. Dann interessierte sich jahrelang niemand mehr dafür.

Doch jetzt kommen Caviezels Angestellte mit der Produktion kaum noch nach: Gemeinden, Firmen, Spitäler und Hochschulen aus dem Raum Zürich sorgen für volle Auftragsbücher. Allein von der Pandemieschutz-Stellwand hat Caviezel seit Beginn der Corona-Krise 600 Exemplare verkauft respektive in Auftrag. Ebenfalls sehr gefragt seien Flyer-Halter für Hinweisschilder zum Umgang mit den Corona-Risiken.

Profitiert Caviezel von der Corona-Krise? «Wir nützen die grosse Nachfrage preislich nicht aus», betont er. Zudem sei ein anderer für seine Firma wichtiger Markt völlig zusammengebrochen: Events und Messen. Der Geschäftsführer macht sich keine Illusionen: Irgendwann sind die Gemeinden, Spitäler, Banken und Versicherungen mit Pandemieschutz-Stellwänden eingedeckt. Und wenn dann noch immer keine Events mehr stattfinden, werde wohl auch er Kurzarbeit beantragen müssen.

Doch aktuell läuft das Geschäft: In der Werkstatt in Zürich Altstetten werden Plexiglasscheiben zurechtgeschnitten, gebogen, poliert und gestapelt. Es riecht nach warmem Kunststoff. Ein paar Mal läutet es während unseres Besuchs gestern Nachmittag: Kunden holen den Pandemieschutz ab. Immer wieder muss Caviezel zwischendurch Anrufe entgegennehmen. Er suche noch Personal für einfache Hilfsarbeiten, sagt er. Für die Produktion vertraue er jedoch auf seine bewährten Fachkräfte: «Ich lasse niemanden an die Maschinen, der es nicht gelernt hat», sagt Caviezel.

Von der Informatik zum Plexiglas

Er selbst ist ursprünglich Informatiker und führte ein eigenes Geschäft für digitale Lernplattformen. Nachdem er 40-jährig geworden war, suchte er ein zweites Berufsleben: «Ich hatte genug von 16-Stunden-Tagen und wollte einen Job, bei dem ich um 17 Uhr die Türe abschliessen kann.» Während einer Auszeit habe er per Inserat nach einer Firma gesucht, die einen neuen Inhaber suchte. So stiess er auf das vormalige Familienunternehmen Neoplex, das seit 1952 Plexiglas und andere Kunststoffe verarbeitet. Heute hat der 60-Jährige fünf Angestellte, wobei zurzeit zwei krank seien. «Sie sind aber nicht Corona-infiziert, das wurde getestet», sagt Caviezel. Doch mit dem frühen Feierabend werde es zur Zeit nichts.