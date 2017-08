Gewiss, die Fähre wurde nah am Wasser zusammengebaut, in der Wollishofer Werfthalle der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG). Doch hatte sie das Zürichsee-Gewässer, ihr Ziel, ihre künftige Wirkungsstätte bisher noch nie berührt. An diesem Donnerstagvormittag ist es nun endlich so weit: Nach einer Bau- und Montagezeit von einem Jahr und acht Monaten ist der Moment der Wahrheit gekommen. Die Wasserung steht kurz bevor.

«Das ist wie bei einem Baby: Es geht jetzt das erste Mal baden», scherzt Reinhard Suppan, Geschäftsführer der Firma Öswag, die die Fähre in Linz an der Donau konstruiert hatte. Hinter Suppan glänzt der weisse Koloss mit seinem rot-schwarzen Schiffsbauch im gleissenden Sonnenlicht. Aufgebockt in der Schiffsmitte, wirkt das 360 Tonnen schwere Gefährt, als würde es über dem See schweben.

Doch nicht mehr lange. Denn kurz vor 11 Uhr startet der «Sinkflug». Per Knopfdruck senkt sich die Plattform, auf der die neue Fähre namens «Meilen» steht, ab. Vor den Augen von rund 50 Mitarbeitenden, Gästen, Verwaltungsräten und Journalisten nähert sich das 60 Meter lange und 13,5 Meter breite, neue Schiff der Zürichsee-Fähre Horgen-Meilen AG langsam der Wasseroberfläche. Zuerst verschwinden die Holzböcke, dann taucht der rote Rumpf ein. Darunter gluckert das Seewasser.